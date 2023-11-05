https://sputnikarabic.ae/20231105/كتائب-حزب-الله-العراقي-نحذر-من-زيارة-بلينكن-إلى-بغداد-وسنقابلها-بتصعيد-غير-مسبوق-1082827501.html

كتائب "حزب الله" العراقي: نحذر من زيارة بلينكن إلى بغداد وسنقابلها بتصعيد غير مسبوق

كتائب "حزب الله" العراقي: نحذر من زيارة بلينكن إلى بغداد وسنقابلها بتصعيد غير مسبوق

أصدرت كتائب "حزب الله" العراقي، اليوم الأحد، تحذيرا من الزيارة المترقبة التي سيجريها وزير ‏الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للعاصمة العراقية بغداد.‏ 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T08:59+0000

2023-11-05T08:59+0000

2023-11-05T08:59+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

العالم

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/12/1070312501_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_d1871b302b244e121d230aae47455983.jpg

واعتبر المسؤول الأمني في كتائب "حزب الله" العراقي، المعروف باسم "أبو علي العسكري"، في بيان له عبر "تلغرام"، أن "زيارة بلينكن غير مرحب بها".وأكد أنه في حال زيارة بلينكن "فسنقابل ذلك بتصعيد غير مسبوق".وتابع أن "فتح ملف إخراج القوات الأجنبية بهذا التوقيت هو ذر للرماد في العيون، ومحاولة لتكبيل أيادي المقاومة، وصرف لنظر الرأي العام الداخلي عن قضية غزة، والحال إن إخراج هذه القوات من البلاد أمر حاصل لا محال".كما أشار المسؤول الأمني في كتائب "حزب الله" العراقي، إلى أنه "في خضم جرائم العدو الصهيو - أمريكي بحق أطفال غزة ونسائها، بدعم من دول الغرب وأتباعهم في المنطقة، تتكشف للعالم بوضوح عدم آدمية هؤلاء، وتورطهم في ارتكاب المجازر الوحشية في فلسطين".وواصل أنه "بعد التصعيد العسكري للمقاومة الإسلامية في العراق، هذا الأسبوع، فإنها ستعمل على غلق المصالح الأمريكية في العراق، وتعطيلها في المنطقة، وهذا ما ستصل إليه في الأسابيع المقبلة، إذا ما استمر العدوان".وشهدت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا خلال الأيام الماضية، هجمات متعددة من فصائل مسلحة، ردا على دعم أمريكا للتصعيد الإسرائيلي في غزة.وفي الشهر الماضي، أعلنت ما تسمى"المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية، غربي العراق بطائرة مسيرة.فيما صرّح المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقي، جعفر الحسيني، بأن "الأمريكيين شركاء أساسيون في قتل سكان قطاع غزة وبالتالي عليهم تحمل العواقب"، لافتًا إلى أن "الكتائب ومنذ اليوم بدأت عمليًا المقاومة في العراق، بتوجيه ضرباتها إلى القواعد الأمريكية".وأعلن الحسيني رسميا دخول التنظيم معركة "طوفان الأقصى" عبر توجيه الضربات للقواعد الأمريكية في العراق، مشيرا إلى أن "العمليات ستستمر بوتيرة أعلى"، بحسب قوله.ويشهد قطاع غزة قصفا إسرائيليا مكثفا منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10من ذات الشهر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلنت إسرائيل، يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس"، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.

https://sputnikarabic.ae/20231011/كتائب-حزب-الله-العراقية-صواريخنا-ستوجه-ضد-القواعد-الأمريكية-إذا-تدخلوا-في-طوفان-الأقصى-1081882370.html

العراق

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية