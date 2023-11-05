https://sputnikarabic.ae/20231105/لأول-مرة-روسيا-تسيطر-على-ثلث-إنتاج-الماس-العالمي-1082823316.html

لأول مرة... روسيا تسيطر على ثلث إنتاج الماس العالمي

لأول مرة... روسيا تسيطر على ثلث إنتاج الماس العالمي

في نهاية عام 2022، ولأول مرة، أنتجت روسيا أكثر من ثلث إجمالي الماس الطبيعي في العالم، وتحتل مع الدول الأفريقية ما يقرب من 90% من السوق العالمية، في حين أصبحت... 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T06:13+0000

2023-11-05T06:13+0000

2023-11-05T06:13+0000

اقتصاد

روسيا

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وقد قامت وكالة "سبوتنيك" بحساب كميات هذه المواد الخام استنادا إلى بيانات من عملية كيمبرلي التي تم إنشاؤها لمكافحة "الماس الدموي".وبذلك، وبحسب بيانات العام الماضي، بلغ حجم إنتاج الماس في العالم 119.96 مليون قيراط، ويوجد 41.9 مليونًا منها في روسيا - وهو رقم قياسي يبلغ 35% من السوق. قبل ذلك، منذ عام 2004، كانت روسيا تمثل 22% إلى 33% فقط سنويًا من إنتاج الماس العالمي.وتم استخراج 61.6 مليون قيراط أخرى في البلدان الأفريقية. أكبر منتجي الماس في القارة هم بوتسوانا (24.5 مليون قيراط)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (9.9 مليون قيراط) وجنوب أفريقيا (9.7 مليون قيراط). وبالإضافة إلى أفريقيا، كانت كندا (16.3 مليون قيراط) والبرازيل (158 ألف قيراط) الرائدتين من حيث حجم الإنتاج في عملية كيمبرلي.وفي الوقت نفسه، تبين أن المصدرين الرئيسيين للماس الخام بعيدون عن البلدان المنتجة له. باعت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من الماس في عام 2022 - 89.4 مليون قيراط (27% من الصادرات العالمية)، والاتحاد الأوروبي - 75.2 مليون قيراط (22.7%)، والذي لم يستخرج هذا الحجر على الإطلاق.كما كانت روسيا من بين الدول الأولى من حيث حجم المعروض من هذه الأحجار الكريمة للسوق العالمية (36.7 مليون قيراط - 11.1%)، وبوتسوانا (27.1 مليون قيراط)، والهند التي لا تنتج الماس الخاص بها (26.1 مليون قيراط). وكندا (16.3 مليون قيراط)، والكونغو (11.6 مليون قيراط)، وجنوب أفريقيا (10.8 مليون قيراط).أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في أكتوبر/ تشرين الأول، أن الاستعدادات جارية الآن للحزمة الثانية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، والتي ينبغي أن تشمل فرض حظر على استيراد الماس الروسي بعد الاتفاق على آلية العقوبات المقابلة مع الاتحاد الأوروبي. وقبل ذلك، في أكتوبر/تشرين الأول أيضاً، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إن الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع "قريبون" من إنشاء نظام يسمح بفرض عقوبات على الماس الروسي.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن دول مجموعة السبع، يليها الاتحاد الأوروبي، تعتزم الإعلان قريبا عن فرض عقوبات على الماس الخام والمصقول الروسي. ومن المتوقع أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2024. وفي الوقت نفسه، لم يوافق أكبر ممثلي سوق الماس في العالم على آلية القيود خلال العرض الخاص الأخير في الولايات المتحدة للتدابير المخطط لها.

https://sputnikarabic.ae/20231023/أكثر-10-دول-منتجة-للماس-في-العالم-1082357579.html

https://sputnikarabic.ae/20230910/اكتشاف-ألماسة-عملاقة-في-روسيا-1080871446.html

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اقتصاد, روسيا