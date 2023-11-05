https://sputnikarabic.ae/20231105/لانتسيت-روسية-توجه-طعنة-قاتلة-للنمر-الألماني-من-نقطة-ضعفه-فيديو--1082823179.html
"لانتسيت" روسية توجه "طعنة" قاتلة "للنمر الألماني" من نقطة ضعفه... فيديو
"لانتسيت" روسية توجه "طعنة" قاتلة "للنمر الألماني" من نقطة ضعفه... فيديو
أحبط جنود من مجموعة القوات الجنوبية الروسية التابعة للقوات المجوقلة، محاولة نفذها الجيش الأوكراني على محور أفدييفكا، بهدف سحب دبابة "ليوبارد" (النمر) معطوبة من... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T06:21+0000
2023-11-05T06:21+0000
2023-11-05T06:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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واستخدمت القوات الروسية مسيرة من نوع "لانتسيت" بهدف تعطيل الدبابة الألمانية الصنع بشكل تام وجعل عملية إصلاحها مستحيلة.ودمرت القوات الروسية منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكرانية المزعوم، أعدادا كبيرة من الدبابات والمدرعات الغربية، التي راهن الغرب على أنها ستحدث تغييرا في مجريات الأحداث، لكن الهجوم الأوكراني فشل فشلا ذريعا على مختلف الجبهات.شاهد أيضا: غواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" النووية تطلق صاروخ "بولافا" العابر للقارات.. فيديوشاهد أيضا: جندي يحبط هجوما أوكرانيا ضخما ويدمر رتلا من الدبابات ويحصد لقب "بطل روسيا"... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"لانتسيت" روسية توجه "طعنة" قاتلة "للنمر الألماني" من نقطة ضعفه... فيديو
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أحبط جنود من مجموعة القوات الجنوبية الروسية التابعة للقوات المجوقلة، محاولة نفذها الجيش الأوكراني على محور أفدييفكا، بهدف سحب دبابة "ليوبارد" (النمر) معطوبة من أجل إصلاحها.
واستخدمت القوات الروسية مسيرة من نوع "لانتسيت" بهدف تعطيل الدبابة الألمانية الصنع بشكل تام وجعل عملية إصلاحها مستحيلة.
ووجهت القوات الروسية مسيرة "لانتسيت" إلى الخاصرة الأكثر ضعفا في دبابة "ليبارد" وهي المنطقة الفاصلة بين البرج المتحرك وهيكل الدبابة، وتحديدا من منطقة الشباك الخلفية للبرج، لتوجه بذلك "طعنة قاتلة للنمر الألماني".
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، فإن المسيرة تمكنت من حرق برج الدبابة، ومن الصعب بمكان إصلاح الدبابة بعد ذلك.
ودمرت القوات الروسية منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكرانية المزعوم، أعدادا كبيرة من الدبابات والمدرعات الغربية، التي راهن الغرب على أنها ستحدث تغييرا في مجريات الأحداث، لكن الهجوم الأوكراني فشل فشلا ذريعا على مختلف الجبهات.