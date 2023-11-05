https://sputnikarabic.ae/20231105/لماذا-يخشى-الغرب-تحويل-الأموال-الروسية-المحتجزة-لديه-إلى-أوكرانيا؟-1082847064.html

لماذا يخشى الغرب تحويل الأموال الروسية المحتجزة لديه إلى أوكرانيا؟

لماذا يخشى الغرب تحويل الأموال الروسية المحتجزة لديه إلى أوكرانيا؟

استحوذت الدول الغربية على أكثر من 300 مليار دولار من الأصول الروسية في البنوك الغربية، منذ فبراير/ شباط 2022، مع تصاعد الأزمة الأوكرانية إلى عملية عسكرية شاملة... 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T18:03+0000

2023-11-05T18:03+0000

2023-11-05T18:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

اقتصاد

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الناتو

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/0f/1063630367_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d739fb88ebfa867444136a08dedeb408.jpg

لكن هناك بعض الأسباب الوجيهة التي تفسر عجز الولايات المتحدة وحلفاؤها عن انتزاع الأموال الروسية لأنفسهم أو منحها لوكلائهم في أوكرانيا.قالت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك" إن الأسبوع الماضي شهد موافقة زعماء الاتحاد الأوروبي، من حيث المبدأ، على إجراء مثير للجدل يسمح للاتحاد بسحب أرباح الأصول الروسية لاستخدامها في "إعادة إعمار أوكرانيا"، كما دعوا المفوضية الأوروبية إلى "تسريع العمل على تقديم مقترحات" بهذا الشأن.محاولات فاشلة للاستيلاء على الأموال الروسيةمن جانبهم، كثف المسؤولون الأمريكيون من جهودهم لمحاولة الاستفادة من الأصول الروسية التي تم الاستيلاء عليها، على الرغم من أن هذه الجهود ظلت حتى الآن قيد المفاوضات، التي تجري خلف الكواليس في أروقة السلطة والتي تتحدث عنها وسائل الإعلام من حين لآخر.من الواضح أنه لا يمكن إنفاق الأصول الروسية التي تم الاستيلاء عليها بسهولة، وأن تنفيذ التهديدات بهذه الخطوة أصعب بكثير من مجرد الحديث عنها.قد يتعلق جزء من المشكلة بالصعوبات في العثور على الأموال، فكما ذكرنا في البداية، فإن المبالغ الروسية المجمدة لدى الغرب تبلغ 300 مليار دولار، إلا أن خبراء ماليين في واشنطن كانوا قد كشفوا في نهاية 2022، أن المبلغ الفعلي الذي تم الاستيلاء عليه كان يتراوح بين 80-100 مليار دولار.وأوضح الخبراء الماليون أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واجهوا صعوبة في العثور على الأموال المجمدة، ففي شهر فبراير الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي عثر حتى الآن على نحو 36.5 مليار دولار فقط من الأموال الروسية المجمدة.خوف على السمعةلكن المشكلة الحقيقية ليست تقنية أو قانونية، ففي مقال افتتاحي في إحدى الصحف البريطانية، أوضح المحلل السياسي مارتن ساندبو، أن "العقبات القانونية" ليست سوى "المبرر الظاهري" للفشل في تسليم الأموال الروسية إلى أوكرانيا، لأنه من الناحية النظرية، يمكن للدول الغربية أن تفعل ما فعلته كندا، بإجراء تغييرات على التشريعات والاستشهاد بالحجج القانونية التي تزعم أن روسيا ليس لديها "مصدر قانوني" لأموالها، وذلك لتبرير الاستيلاء عليها ونقلها.لكن الغرب لم يتحرك ضد روسيا باتخاذ هذه الخطوة، نظرًا "للخوف من أن مصادرة أصول روسيا ستدفع دولاً أخرى غير غربية إلى سحب احتياطياتها الخاصة من الغرب، خوفا من أن يتعرضوا للمعاملة نفسها ذات يوم"، حسبما قال المحلل ساندبو.وأضاف ساندبو: "مبعث القلق من خطوة الاستيلاء على الأموال الروسية هو أن هذا قد يؤدي إلى زعزعة استقرار النظام المالي العالمي، وعلى وجه الخصوص، تقليص المستثمرين في الدولار واليورو بين مديري الاحتياطيات في البنوك المركزية. وقد أصدر البنك المركزي الأوروبي تحذيرًا قويًا لصناع السياسات الأوروبيين ضد فرض الضرائب على شركات الاتحاد الأوروبي التي تحقق أرباحا غير متوقعة على الأصول الروسية المجمدة، وهو ما يبدو أقصى ما يرغب التحالف الغربي في التفكير فيه حاليا.تقويض سيادة القانون الأوروبيمن جانبه، قال جاك سابير، مدير الدراسات في كلية الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية، لـ"سبوتنيك" الشهر الماضي: "إذا نفذ الاتحاد الأوروبي ما يمكن تسميته بـ"السرقة القانونية"، فسوف يدمر السمعة المالية للاتحاد الأوروبي بين الدول غير الغربية، وأكد سابير: "لا أرى أن المستثمرين من دول الخليج أو الهند أو الصين سيكونون مرتاحين جدا لهذا الوضع".والأسوأ من ذلك، وفقا للمحامي الدولي المخضرم في مجال الجرائم الجنائية وحقوق الإنسان، كريستوفر بلاك، هو أنه بالإضافة إلى كونه "عملاً من أعمال الحرب"، فإن الاستيلاء على الأموال الروسية وتحويلها إلى أوكرانيا من شأنه أن يقوّض بشكل أساسي سيادة القانون في أوروبا.وأوضح بلاك أن الاتحاد الأوروبي إذا فعل ذلك بروسيا، يعني أنه يمكنهم فعل ذلك بأصول أي مواطن"، وأضاف بلاك لـ"سبوتنيك" في وقت سابق من هذا العام، إن عملاء البنوك الأوروبية لن يخضعوا فعليا للقانون، بل لأهواء السياسيين، ما يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي بين المودعين الأجانب.واختتم المحامي بأن المخاطر المتعلقة بالسمعة هي على وجه التحديد ما دفع سويسرا، عملاق الخدمات المصرفية الأوروبية، إلى رفض مجرد التفكير في فكرة تحويل الأصول الروسية البالغة 8 مليارات دولار، والتي جمدتها في خزائنها.

https://sputnikarabic.ae/20230512/الخارجية-الروسية-تعلق-على-خطوة-بولندا-مصادرة-أموالها-في-وارسو-1076937328.html

https://sputnikarabic.ae/20220818/هولندا-تسلم-الولايات-المتحدة-المواطن-الروسي-دينيس-دوبنيكوف-المحتجز-لديها-بتهمة-غسل-الأموال-1066549766.html

https://sputnikarabic.ae/20221114/نيبينزيا-يعترض-على-مشروع-قرار-أممي-هدفه-السطو-على-الأموال-السيادية-الروسية-1070171067.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الناتو, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية