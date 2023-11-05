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https://sputnikarabic.ae/20231105/متظاهرون-في-أمريكا-يحملون-قائمة-ورقية-ضخمة-تحمل-أسماء-ضحايا-غزة-فيديو-1082834039.html
متظاهرون في أمريكا يحملون قائمة ورقية ضخمة تحمل أسماء ضحايا غزة... فيديو
متظاهرون في أمريكا يحملون قائمة ورقية ضخمة تحمل أسماء ضحايا غزة... فيديو
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا لمتظاهرين متضامنين مع فلسطين في واشنطن، ويرفعون قائمة بأسماء قتلى الغارات الإسرائيلية المستمرة... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T11:54+0000
2023-11-05T11:54+0000
مجتمع
طوفان الأقصى
نادي الفيديو
العدوان الإسرائيلي على غزة
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ويُظهرالفيديو عددا كبيرا من المتظاهرين في العاصمة الأمريكية واشنطن، رافعين الأعلام الفلسطينية، وكذلك حاملين قائمة بأسماء القتلى الذين لقوا حتفهم جراء الغارات الفلسطينية على قطاع غزة.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
سبوتنيك عربي
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طوفان الأقصى, نادي الفيديو, العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى, نادي الفيديو, العدوان الإسرائيلي على غزة

متظاهرون في أمريكا يحملون قائمة ورقية ضخمة تحمل أسماء ضحايا غزة... فيديو

11:54 GMT 05.11.2023
© Photo / TWITTER متظاهرون في واشنطن يحملون أسماء القتلى الفلسطينيين
متظاهرون في واشنطن يحملون أسماء القتلى الفلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© Photo / TWITTER
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تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا لمتظاهرين متضامنين مع فلسطين في واشنطن، ويرفعون قائمة بأسماء قتلى الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
ويُظهرالفيديو عددا كبيرا من المتظاهرين في العاصمة الأمريكية واشنطن، رافعين الأعلام الفلسطينية، وكذلك حاملين قائمة بأسماء القتلى الذين لقوا حتفهم جراء الغارات الفلسطينية على قطاع غزة.
ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200.
ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
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