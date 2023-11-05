https://sputnikarabic.ae/20231105/مستعينة-بسجناء-جنائيين-السجون-الإسرائيلية-تداهم-زنازين-الفلسطينيين-1082840499.html
مستعينة بسجناء جنائيين... السجون الإسرائيلية تداهم زنازين الفلسطينيين
مستعينة بسجناء جنائيين... السجون الإسرائيلية تداهم زنازين الفلسطينيين
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بقيام إدارة السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، بمداهمة واسعة لزنازين الفلسطينيين في سجن مجيدو، بعدما أنزل عدد منهم علم إسرائيل من على... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T14:32+0000
2023-11-05T14:32+0000
2023-11-05T14:32+0000
اسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
فلسطين المحتلة
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080044873_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aab7cade89c6dd13c1fe3df1c567bbee.jpg
وأوضحت الهيئة أن مصلحة السجون نفذت مداهمات واسعة على أقسام الأسرى الفلسطينيين، مستعينة بسجناء جنائيين يهود لتنفيذ هذه الحملة.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، غارات استهدفت 3 مستشفيات في القطاع في أوقات متقاربة؛ في مدخل مستشفى الشفاء الطبي ومحيط مستشفى القدس ومحيط المستشفى الإندونيسي.وفي هذا الصدد، أعربت منظمة الصحة العالمية عن صدمتها من قصف الجيش الإسرائيلي مركبات الإسعاف في قطاع غزة.ولم يتوقف الجيش الإسرائيلي عند قصف المستشفيات فقط، حيث قصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وبحسب "وفا"، أفاد طيران الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة "أسامة بن زيد"، التي تؤوي آلاف النازحين في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع العشرات من الشهداء والجرحى.
https://sputnikarabic.ae/20231105/ما-هو-سر-قوة-قذائف-الياسين---105-التي-تستخدمها-المقاومة-الفلسطينية-ضد-الدبابات-الإسرائيلية-1082838829.html
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080044873_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_89e51eedfac4aa7b373da003359dc9b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, فلسطين المحتلة, العالم العربي
اسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, فلسطين المحتلة, العالم العربي
مستعينة بسجناء جنائيين... السجون الإسرائيلية تداهم زنازين الفلسطينيين
تابعنا عبر
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بقيام إدارة السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، بمداهمة واسعة لزنازين الفلسطينيين في سجن مجيدو، بعدما أنزل عدد منهم علم إسرائيل من على مبنى السجن.
وأوضحت الهيئة أن مصلحة السجون نفذت مداهمات واسعة على أقسام الأسرى الفلسطينيين، مستعينة بسجناء جنائيين يهود لتنفيذ هذه الحملة.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، حيث نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، غارات استهدفت 3 مستشفيات في القطاع في أوقات متقاربة؛ في مدخل مستشفى الشفاء الطبي ومحيط مستشفى القدس ومحيط المستشفى الإندونيسي.
وفي هذا الصدد، أعربت منظمة الصحة العالمية عن صدمتها من قصف الجيش الإسرائيلي مركبات الإسعاف في قطاع غزة
.
ولم يتوقف الجيش الإسرائيلي عند قصف المستشفيات فقط، حيث قصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين، ما أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وبحسب "وفا"، أفاد طيران الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة "أسامة بن زيد"
، التي تؤوي آلاف النازحين في منطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع العشرات من الشهداء والجرحى.