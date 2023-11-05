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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/مشاهد-للحظة-اقتحام-جنود-روس-خنادق-ومقرات-الجيش-الأوكراني-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1082828042.html
مشاهد للحظة اقتحام جنود روس خنادق ومقرات الجيش الأوكراني على محور زابوروجيه... فيديو
مشاهد للحظة اقتحام جنود روس خنادق ومقرات الجيش الأوكراني على محور زابوروجيه... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا يحتوي على مشاهد لتوغل مجموعة من المقاتلين في الجيش الروسي على مواقع أوكرانية، وأدت إلى القضاء على عدد من... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T09:20+0000
2023-11-05T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأظهرت المشاهد قيام وحدة الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الروسية، بهجوم مباشر (عبر الخنادق) على مواقع أوكرانية أدى إلى القضاء على عدد من المسلحين الأوكرانيين على محور زابوروجيه.ودمرت القوات الروسية منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، أعدادًا كبيرة من الدبابات والمدرعات الغربية، التي راهن الغرب على أنها ستحدث تغييرا في مجريات الأحداث، لكن الهجوم الأوكراني فشل فشلا ذريعا على مختلف الجبهات.شاهد أيضا: "لانتسيت" روسية توجه "طعنة" قاتلة "للنمر الألماني" من نقطة ضعفه... فيديوشاهد أيضا: غواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" النووية تطلق صاروخ "بولافا" العابر للقارات.. فيديوشاهد أيضا: جندي يحبط هجوما أوكرانيا ضخما ويدمر رتلا من الدبابات ويحصد لقب "بطل روسيا"... فيديو
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد للحظة اقتحام جنود روس خنادق ومقرات الجيش الأوكراني على محور زابوروجيه... فيديو

09:20 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 09:35 GMT 05.11.2023)
© The Ministry of Defence of the Russian Federationتوغل جنود روس لمواقع أوكرانية
توغل جنود روس لمواقع أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© The Ministry of Defence of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا يحتوي على مشاهد لتوغل مجموعة من المقاتلين في الجيش الروسي على مواقع أوكرانية، وأدت إلى القضاء على عدد من المسلحين الأوكرانيين على محور زابوروجيه.
وأظهرت المشاهد قيام وحدة الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الروسية، بهجوم مباشر (عبر الخنادق) على مواقع أوكرانية أدى إلى القضاء على عدد من المسلحين الأوكرانيين على محور زابوروجيه.
ودمرت القوات الروسية منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، أعدادًا كبيرة من الدبابات والمدرعات الغربية، التي راهن الغرب على أنها ستحدث تغييرا في مجريات الأحداث، لكن الهجوم الأوكراني فشل فشلا ذريعا على مختلف الجبهات.
شاهد أيضا: "لانتسيت" روسية توجه "طعنة" قاتلة "للنمر الألماني" من نقطة ضعفه... فيديو
شاهد أيضا: غواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" النووية تطلق صاروخ "بولافا" العابر للقارات.. فيديو
شاهد أيضا: جندي يحبط هجوما أوكرانيا ضخما ويدمر رتلا من الدبابات ويحصد لقب "بطل روسيا"... فيديو
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Подрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو06:30 GMT
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