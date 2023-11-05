https://sputnikarabic.ae/20231105/مشاهد-للحظة-اقتحام-جنود-روس-خنادق-ومقرات-الجيش-الأوكراني-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1082828042.html
مشاهد للحظة اقتحام جنود روس خنادق ومقرات الجيش الأوكراني على محور زابوروجيه... فيديو
مشاهد للحظة اقتحام جنود روس خنادق ومقرات الجيش الأوكراني على محور زابوروجيه... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا يحتوي على مشاهد لتوغل مجموعة من المقاتلين في الجيش الروسي على مواقع أوكرانية، وأدت إلى القضاء على عدد من... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T09:20+0000
2023-11-05T09:20+0000
2023-11-05T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأظهرت المشاهد قيام وحدة الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الروسية، بهجوم مباشر (عبر الخنادق) على مواقع أوكرانية أدى إلى القضاء على عدد من المسلحين الأوكرانيين على محور زابوروجيه.ودمرت القوات الروسية منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، أعدادًا كبيرة من الدبابات والمدرعات الغربية، التي راهن الغرب على أنها ستحدث تغييرا في مجريات الأحداث، لكن الهجوم الأوكراني فشل فشلا ذريعا على مختلف الجبهات.شاهد أيضا: "لانتسيت" روسية توجه "طعنة" قاتلة "للنمر الألماني" من نقطة ضعفه... فيديوشاهد أيضا: غواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" النووية تطلق صاروخ "بولافا" العابر للقارات.. فيديوشاهد أيضا: جندي يحبط هجوما أوكرانيا ضخما ويدمر رتلا من الدبابات ويحصد لقب "بطل روسيا"... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مشاهد للحظة اقتحام جنود روس خنادق ومقرات الجيش الأوكراني على محور زابوروجيه... فيديو
09:20 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 09:35 GMT 05.11.2023) تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تسجيلا مصورا يحتوي على مشاهد لتوغل مجموعة من المقاتلين في الجيش الروسي على مواقع أوكرانية، وأدت إلى القضاء على عدد من المسلحين الأوكرانيين على محور زابوروجيه.
وأظهرت المشاهد قيام وحدة الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الروسية، بهجوم مباشر (عبر الخنادق) على مواقع أوكرانية أدى إلى القضاء على عدد من المسلحين الأوكرانيين على محور زابوروجيه.
ودمرت القوات الروسية منذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني المزعوم، أعدادًا كبيرة من الدبابات والمدرعات الغربية، التي راهن الغرب على أنها ستحدث تغييرا في مجريات الأحداث، لكن الهجوم الأوكراني فشل فشلا ذريعا على مختلف الجبهات.