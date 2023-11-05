https://sputnikarabic.ae/20231105/مصر-تعلن-عزمها-طرح-إدارة-وتشغيل-المطارات-أمام-القطاع-الخاص-1082845623.html
مصر تعلن عزمها طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص
مصر تعلن عزمها طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص
صرّح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، بأن بلاده مهتمة بالشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات بعد الانتهاء منها. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T16:37+0000
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ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مدبولي، تصريحاته خلال ترأسه اجتماعا حضره ممثلو أكثر من 20 شركة رائدة عالمية في مجالات النقل واللوجستيات والملاحة البحرية، أعلن خلاله أن الحكومة تعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص في المستقبل.وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى لاستكشاف فرص الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل خطوط النقل العام.يأتي الاجتماع الذي ترأسه مدبولي، في إطار فعاليات "المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023"، الذي نظمته وزارة النقل المصرية.وشدد مصطفى مدبولي على أن الجهود الجارية في قطاع النقل غير مسبوقة، مشيرا إلى أن ما شاهده في صالات العرض واعد للغاية، مؤكدًا أن قطاع النقل في مصر لديه مستقبل واعد.وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة مشروعات الشركات العالمية، التي شاركت في الاجتماع، ضمن رؤية مصر لتعزيز صناعة وسائل النقل المحلية.وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن المشروعات الضخمة للبنية التحتية التي تجري في مصر تشجع هذه الشركات على اتخاذ خطوات جدية نحو توطين الصناعات التي يعملون بها، لافتا إلى أن موقع مصر في قلب الشرق الأوسط وبوابتها للقارة الأفريقية واتفاقات التجارة الحرة التي أبرمتها، تمنح هذه الصناعات فرصًا كبيرة للتصدير بمزايا تفضيلية.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
مصر تعلن عزمها طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص
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صرّح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، بأن بلاده مهتمة بالشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات بعد الانتهاء منها.
ونقلت صحيفة
"اليوم السابع" عن مدبولي، تصريحاته خلال ترأسه اجتماعا حضره ممثلو أكثر من 20 شركة رائدة عالمية في مجالات النقل واللوجستيات والملاحة البحرية، أعلن خلاله أن الحكومة تعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص في المستقبل.
وأضاف مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى لاستكشاف فرص الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل خطوط النقل العام.
يأتي الاجتماع الذي ترأسه مدبولي، في إطار فعاليات "المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023"، الذي نظمته وزارة النقل المصرية.
وشدد مصطفى مدبولي على أن الجهود الجارية في قطاع النقل غير مسبوقة، مشيرا إلى أن ما شاهده في صالات العرض واعد للغاية، مؤكدًا أن قطاع النقل في مصر لديه مستقبل واعد.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة مشروعات الشركات العالمية، التي شاركت في الاجتماع، ضمن رؤية مصر لتعزيز صناعة وسائل النقل المحلية.
وأشار رئيس الوزراء المصري
إلى أن المشروعات الضخمة للبنية التحتية التي تجري في مصر تشجع هذه الشركات على اتخاذ خطوات جدية نحو توطين الصناعات التي يعملون بها، لافتا إلى أن موقع مصر في قلب الشرق الأوسط وبوابتها للقارة الأفريقية واتفاقات التجارة الحرة التي أبرمتها، تمنح هذه الصناعات فرصًا كبيرة للتصدير بمزايا تفضيلية.