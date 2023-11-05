https://sputnikarabic.ae/20231105/مقتل-4-مدنيين-جراء-استهداف-الجيش-الإسرائيلي-لسيارتهم-في-جنوب-لبنان-1082848061.html

مقتل 4 مدنيين جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لسيارتهم في جنوب لبنان

مقتل 4 مدنيين جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لسيارتهم في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بمقتل 4 مدنيين بينهم 3 أطفال جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لسيارتهم قرب بلدة عيناتا جنوبي لبنان. 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T18:13+0000

2023-11-05T18:13+0000

2023-11-05T18:13+0000

العالم العربي

لبنان

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وأوضحت وكالة الأنباء اللبنانية أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة، مساء اليوم، عندما استهدفت مسيراتها سيارة مدنية على طريق عيناتا - عيترون في قضاء بنت جبيل".وتابع: "في التفاصيل أن سيارتين كانتا تسيران خلف بعضهما، الأولى يقودها الصحافي سمير عبد الحسين أيوب وخلفه سيارة تقودها المواطنة هدى عبد النبي حجازي (ابنة أخت الصحافي) وبرفقتها والدتها وأولادها الثلاثة، عندما تعرضوا لغارة من مسيرة معادية".وتشهد الحدود الإسرائيلية مع كل من لبنان وسوريا توترا متصاعدا، منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، حيث تتعرض إسرائيل إلى هجمات محدودة عابرة للحدود، وترد عليها بقصف مناطق في الأراضي السورية واللبنانية.وأكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، تعليقا على احتمالية تدخل "حزب الله" في الحرب ضد إسرائيل، أن "ما يجري على جبهتنا مهم ومؤثر جدا ولن نكتفي بهذا على كل حال، وأن ما يجري على جبهتنا غير مسبوق في تاريخ الكيان".وارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.وأثار القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة احتجاجات وإدانات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، كما حذرت دول عربية عدة من "التهجير القسري" لسكان قطاع غزة، بعد أن طالبت إسرائيل سكان القطاع بالنزوح جنوبًا أو التوجه إلى سيناء المصرية.

https://sputnikarabic.ae/20231105/ليبرمان-لا-يمكن-إنهاء-الحرب-دون-إبعاد-حزب-الله-إلى-ما-بعد-نهر-الليطاني-1082844472.html

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