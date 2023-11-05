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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231105/نتنياهو-لن-يكون-هناك-وقف-لإطلاق-النار-في-غزة-قبل-عودة-الرهائن-1082841107.html
نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة قبل عودة الرهائن
نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة قبل عودة الرهائن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل عودة الرهائن". 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T14:46+0000
2023-11-05T14:46+0000
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وقال نتنياهو، خلال زيارته قاعدة رامون الجوية: "لقد أخطأ أعداؤنا في حقّنا"، مضيفًا أن "الإسرائيليين يقاتلون الآن جنبًا إلى جنب".وتابع: "نقول لكل من أعدائنا وأصدقائنا. سنستمر ببساطة حتى نحقق ذلك، هزيمتهم، ليس لدينا بديل عنها".ومر شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 241 آخرين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة عسكريًا على غزة، تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/جامعة-الدول-العربية-تعلق-على-تصريحات-القنبلة-النووية-هذا-هو-الوجه-الحقيقي-للحكومة-الإسرائيلية-1082840633.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, بنيامين نتنياهو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, بنيامين نتنياهو, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة قبل عودة الرهائن

14:46 GMT 05.11.2023
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTINبنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTIN
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل عودة الرهائن".
وقال نتنياهو، خلال زيارته قاعدة رامون الجوية: "لقد أخطأ أعداؤنا في حقّنا"، مضيفًا أن "الإسرائيليين يقاتلون الآن جنبًا إلى جنب".
وتابع: "نقول لكل من أعدائنا وأصدقائنا. سنستمر ببساطة حتى نحقق ذلك، هزيمتهم، ليس لدينا بديل عنها".
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
جامعة الدول العربية تعلق على تصريحات "القنبلة النووية": هذا هو الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية
14:33 GMT
ومر شهر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد عن 241 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة عسكريًا على غزة، تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل القطاع، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 144 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
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