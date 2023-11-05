https://sputnikarabic.ae/20231105/نساء-جاكرتا-ورجالها-في-مظاهرة-لا-مثيل-لها-دعما-لفلسطين-فيديو-1082841976.html
نساء جاكرتا ورجالها في مظاهرة لا مثيل لها دعما لفلسطين... فيديو
نساء جاكرتا ورجالها في مظاهرة لا مثيل لها دعما لفلسطين... فيديو
شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الأحد، مظاهرات حاشدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T15:00+0000
2023-11-05T15:00+0000
2023-11-05T15:00+0000
مجتمع
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/05/1082841789_0:439:815:897_1920x0_80_0_0_e3d0dd149b9538ff51c465bcf1e970a4.png
ورفع المشاركون في المظاهرة التي دعا إليها "تحالف الشعب الإندونيسي لنصرة فلسطين"، شعارات تطالب بفك الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب.وتظهر المشاهد المصورة رفع الأعلام الفلسطينية وترديد الشعارات التي تنادي بوقف القصف، وإدخال المساعدات، وكذلك تبين المشاهد التي تم تصويرها بمسيرات جوية التنظيم الهنسدي للمظاهرة.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/مظاهرات-حاشدة-في-واشنطن-تهاجم-بايدن-وتطالب-بوقف-الحرب-على-غزة-فيديو-1082829082.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/05/1082841789_0:286:815:897_1920x0_80_0_0_2f9997d28cdca487d116e46540a74b6c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, نادي الفيديو
العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, نادي الفيديو
نساء جاكرتا ورجالها في مظاهرة لا مثيل لها دعما لفلسطين... فيديو
تابعنا عبر
شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الأحد، مظاهرات حاشدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار.
ورفع المشاركون في المظاهرة التي دعا إليها "تحالف الشعب الإندونيسي لنصرة فلسطين"، شعارات تطالب بفك الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب.
وتظهر المشاهد المصورة رفع الأعلام الفلسطينية وترديد الشعارات التي تنادي بوقف القصف، وإدخال المساعدات، وكذلك تبين المشاهد التي تم تصويرها بمسيرات جوية التنظيم الهنسدي للمظاهرة.
ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200.
ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.