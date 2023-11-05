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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
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https://sputnikarabic.ae/20231105/نساء-جاكرتا-ورجالها-في-مظاهرة-لا-مثيل-لها-دعما-لفلسطين-فيديو-1082841976.html
نساء جاكرتا ورجالها في مظاهرة لا مثيل لها دعما لفلسطين... فيديو
نساء جاكرتا ورجالها في مظاهرة لا مثيل لها دعما لفلسطين... فيديو
شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الأحد، مظاهرات حاشدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T15:00+0000
2023-11-05T15:00+0000
مجتمع
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم
نادي الفيديو
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ورفع المشاركون في المظاهرة التي دعا إليها "تحالف الشعب الإندونيسي لنصرة فلسطين"، شعارات تطالب بفك الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب.وتظهر المشاهد المصورة رفع الأعلام الفلسطينية وترديد الشعارات التي تنادي بوقف القصف، وإدخال المساعدات، وكذلك تبين المشاهد التي تم تصويرها بمسيرات جوية التنظيم الهنسدي للمظاهرة.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/مظاهرات-حاشدة-في-واشنطن-تهاجم-بايدن-وتطالب-بوقف-الحرب-على-غزة-فيديو-1082829082.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, نادي الفيديو
العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, نادي الفيديو

نساء جاكرتا ورجالها في مظاهرة لا مثيل لها دعما لفلسطين... فيديو

15:00 GMT 05.11.2023
© Photo / twitterمظاهرة في جاكرتا دعما لفلسطين
مظاهرة في جاكرتا دعما لفلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© Photo / twitter
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شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الأحد، مظاهرات حاشدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار.
ورفع المشاركون في المظاهرة التي دعا إليها "تحالف الشعب الإندونيسي لنصرة فلسطين"، شعارات تطالب بفك الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب.
وتظهر المشاهد المصورة رفع الأعلام الفلسطينية وترديد الشعارات التي تنادي بوقف القصف، وإدخال المساعدات، وكذلك تبين المشاهد التي تم تصويرها بمسيرات جوية التنظيم الهنسدي للمظاهرة.
ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200.
مظاهرات حاشدة في واشنطن تطالب بوقف الحرب على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
مظاهرات حاشدة في واشنطن تهاجم بايدن وتطالب بوقف الحرب على غزة... فيديو
10:03 GMT
ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديو12:12 GMTПодрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:52 GMT
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