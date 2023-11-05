https://sputnikarabic.ae/20231105/نساء-جاكرتا-ورجالها-في-مظاهرة-لا-مثيل-لها-دعما-لفلسطين-فيديو-1082841976.html

نساء جاكرتا ورجالها في مظاهرة لا مثيل لها دعما لفلسطين... فيديو

نساء جاكرتا ورجالها في مظاهرة لا مثيل لها دعما لفلسطين... فيديو

شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الأحد، مظاهرات حاشدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار. 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T15:00+0000

2023-11-05T15:00+0000

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مجتمع

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار فلسطين اليوم

نادي الفيديو

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ورفع المشاركون في المظاهرة التي دعا إليها "تحالف الشعب الإندونيسي لنصرة فلسطين"، شعارات تطالب بفك الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف الحرب.وتظهر المشاهد المصورة رفع الأعلام الفلسطينية وترديد الشعارات التي تنادي بوقف القصف، وإدخال المساعدات، وكذلك تبين المشاهد التي تم تصويرها بمسيرات جوية التنظيم الهنسدي للمظاهرة.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231105/مظاهرات-حاشدة-في-واشنطن-تهاجم-بايدن-وتطالب-بوقف-الحرب-على-غزة-فيديو-1082829082.html

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سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, نادي الفيديو