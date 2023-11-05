https://sputnikarabic.ae/20231105/هجوم-بالمسيرات-يستهدف-القاعدة-الأمريكية-شمالي-الحسكة-للمرة-الأولى-1082840385.html
هجوم بالمسيرات يستهدف القاعدة الأمريكية شمالي الحسكة للمرة الأولى
هجوم بالمسيرات يستهدف القاعدة الأمريكية شمالي الحسكة للمرة الأولى
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بدوي سلسلة انفجارات متتالية في القاعدة الأمريكية في منطقة تل بيدر شمالي مدينة الحسكة السورية، والتي تُستهدف للمرة الأولى. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T14:21+0000
2023-11-05T14:21+0000
2023-11-05T14:58+0000
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وأضاف مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن طائرات مسيرة قادمة من العراق استهدفت القاعدة الأمريكية في تل بيدر في ريف مدينة الحسكة ( 30 كم شمال غربي المدينة)، والتي تضم مقر قيادة قوات ما يسمى "التحالف الدولي"، حيث سُمع أكثر من صوت انفجار ضمن القاعدة.وبينت المصادر بأن الهجوم هو الأول الذي تتعرض له القاعدة، بعد ارتفاع عدد الهجمات التي تستهدف القواعد الأمريكية شرقي سوريا، إثر الهجمات الجوية الذي يتعرض لها قطاع غزة في فلسطين.وأشار المراسل إلى أن "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت في بيان لها: "مجاهدونا استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي "تل بيدر" غربي الحسكة السورية بالطائرات المسيّرة".الجدير بالذكر، أن جميع القواعد الأمريكية، انطلاقًا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية، إلى أكثر من 50 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي، وذلك نقلاً عن مراسل "سبوتنيك".
https://sputnikarabic.ae/20231104/مراسل-سبوتنيك-هجوم-صاروخي-ثان-اليوم-على-قاعدة-أمريكية-شرقي-سوريا--عاجل-1082816182.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
هجوم بالمسيرات يستهدف القاعدة الأمريكية شمالي الحسكة للمرة الأولى
14:21 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 14:58 GMT 05.11.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بدوي سلسلة انفجارات متتالية في القاعدة الأمريكية في منطقة تل بيدر شمالي مدينة الحسكة السورية، والتي تُستهدف للمرة الأولى.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن طائرات مسيرة قادمة من العراق استهدفت القاعدة الأمريكية في تل بيدر في ريف مدينة الحسكة ( 30 كم شمال غربي المدينة)، والتي تضم مقر قيادة قوات ما يسمى "التحالف الدولي"، حيث سُمع أكثر من صوت انفجار ضمن القاعدة.
وبينت المصادر بأن الهجوم هو الأول الذي تتعرض له القاعدة، بعد ارتفاع عدد الهجمات التي تستهدف القواعد الأمريكية شرقي سوريا، إثر الهجمات الجوية الذي يتعرض لها قطاع غزة في فلسطين.
ويأتي الهجوم الجديد بعد ساعات من تعرض قاعدة أمريكية في مدينة الشدادي النفطية لهجومين صاروخيين، الأول في صباح السبت والثاني في مساء اليوم نفسه، على حسب تعبير المراسل.
وأشار المراسل إلى أن "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت في بيان لها: "مجاهدونا استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي "تل بيدر" غربي الحسكة السورية بالطائرات المسيّرة".
وقاعدة "تل بيدر" تقع شمال غربي مدينة الحسكة على بعد 30 كم تقريبًا، وتحيط بها قاعدة "لايف ستون" على الضفة الشمالية الشرقية لبحيرة سد الباسل، وقاعدة "قسرك" التي تقع على بُعد 45 كم إلى الشرق من بلدة تل تمر.
الجدير بالذكر، أن جميع القواعد الأمريكية، انطلاقًا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية، إلى أكثر من 50 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي، وذلك نقلاً عن مراسل "سبوتنيك".