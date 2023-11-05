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وزير الثقافة اللبناني: "الدرع الأزرق" لن يحمي قلعة بعلبك من القصف ولبنان لا يخاف الحرب
وزير الثقافة اللبناني: "الدرع الأزرق" لن يحمي قلعة بعلبك من القصف ولبنان لا يخاف الحرب
بعد إصدار وزير الثقافة اللبناني، محمد وسام المرتضى، أمراً بإزالة شعار "الدرع الأزرق" الذي وضع على الجدار الخارجي لقلعة بعلبك عملاً باتفاقية دولية لحماية... 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T08:53+0000
2023-11-05T08:53+0000
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
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وقال الوزير مرتضى إن تحرّكه جاء لسببين: "الأول هو استغيابه كوزير للثقافة، والسبب الثاني أن هذا الشعار لن يحمي القلعة من القصف الإسرائيلي بحسب التجارب السابقة، بدليل قصف إسرائيل مراكز تابعة للأونروا ومدارس وغيرها من المواقع التي يجب ان تكون بمنأى عن أي اعتداءات".واعتبر المرتضى أن ما من أحد يسيّر هذا البلد وأن المعنيين في المواجهة مع إسرائيل لم يخضعوا لا لتهديد ولا لتهويل لأن ما يحكم قراراتهم هي مقتضيات المرحلة فقط.وعن مسألة التمديد لقائد الجيش اللبناني، أوضح المرتضى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرى أن المؤسسة العسكرية لا تزال متماسكة وتؤدي دورها بشكل جيد، وبالتالي فإن المسؤولية الوطنية اليوم تحتّم حفظها من أي شغور على مستوى المجلس العسكري ورئاسة الأركان وقيادة الجيش، مشددا على أن الرئيس بري يسعى لإجراء المقتضى عن طريق تعيين المجلس العسكري إذا كانت هناك إمكانية، والتمديد مرحليا لقائد الجيش إذا لم يتمّ التوصل إلى آلية ما لتعيينه في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية.
https://sputnikarabic.ae/20231104/ميقاتي-لبنان-يطالب-المجتمع-الدولي-بالضغط-على-إسرائيل-لوقف-التعديات-اليومية-على-سيادته-1082798539.html
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

وزير الثقافة اللبناني: "الدرع الأزرق" لن يحمي قلعة بعلبك من القصف ولبنان لا يخاف الحرب

08:53 GMT 05.11.2023
© Photo / wikipediaقلعة بعلبك
قلعة بعلبك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© Photo / wikipedia
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حصري
بعد إصدار وزير الثقافة اللبناني، محمد وسام المرتضى، أمراً بإزالة شعار "الدرع الأزرق" الذي وضع على الجدار الخارجي لقلعة بعلبك عملاً باتفاقية دولية لحماية الممتلكات الثقافية خلال النزاع المسلح، كشف الوزير مرتضى عبر راديو "سبوتنيك" عن اسباب تحركه.
وقال الوزير مرتضى إن تحرّكه جاء لسببين: "الأول هو استغيابه كوزير للثقافة، والسبب الثاني أن هذا الشعار لن يحمي القلعة من القصف الإسرائيلي بحسب التجارب السابقة، بدليل قصف إسرائيل مراكز تابعة للأونروا ومدارس وغيرها من المواقع التي يجب ان تكون بمنأى عن أي اعتداءات".

وإذ رأى أن هناك جهات داخلية وخارجية تحاول أن تظهر اللبنانيين في حالة خوف ورعب من الحرب، أكد المرتضى أن الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني لا تريد الحرب ولا تسعى اليها لأنها مؤلمة ومكلفة خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد لكن إذا فرضت الحرب على لبنان فإنه لا يخافها لا بل إسرائيل هي التي تخشى الدخول في حرب مع لبنان.

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أمس, 08:37 GMT
واعتبر المرتضى أن ما من أحد يسيّر هذا البلد وأن المعنيين في المواجهة مع إسرائيل لم يخضعوا لا لتهديد ولا لتهويل لأن ما يحكم قراراتهم هي مقتضيات المرحلة فقط.
وعن مسألة التمديد لقائد الجيش اللبناني، أوضح المرتضى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرى أن المؤسسة العسكرية لا تزال متماسكة وتؤدي دورها بشكل جيد، وبالتالي فإن المسؤولية الوطنية اليوم تحتّم حفظها من أي شغور على مستوى المجلس العسكري ورئاسة الأركان وقيادة الجيش، مشددا على أن الرئيس بري يسعى لإجراء المقتضى عن طريق تعيين المجلس العسكري إذا كانت هناك إمكانية، والتمديد مرحليا لقائد الجيش إذا لم يتمّ التوصل إلى آلية ما لتعيينه في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية.
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