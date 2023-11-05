https://sputnikarabic.ae/20231105/وزير-الثقافة-اللبناني-الدرع-الأزرق-لن-يحمي-قلعة-بعلبك-من-القصف-ولبنان-لا-يخاف-الحرب-1082826640.html

وزير الثقافة اللبناني: "الدرع الأزرق" لن يحمي قلعة بعلبك من القصف ولبنان لا يخاف الحرب

وزير الثقافة اللبناني: "الدرع الأزرق" لن يحمي قلعة بعلبك من القصف ولبنان لا يخاف الحرب

بعد إصدار وزير الثقافة اللبناني، محمد وسام المرتضى، أمراً بإزالة شعار "الدرع الأزرق" الذي وضع على الجدار الخارجي لقلعة بعلبك عملاً باتفاقية دولية لحماية... 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T08:53+0000

2023-11-05T08:53+0000

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وقال الوزير مرتضى إن تحرّكه جاء لسببين: "الأول هو استغيابه كوزير للثقافة، والسبب الثاني أن هذا الشعار لن يحمي القلعة من القصف الإسرائيلي بحسب التجارب السابقة، بدليل قصف إسرائيل مراكز تابعة للأونروا ومدارس وغيرها من المواقع التي يجب ان تكون بمنأى عن أي اعتداءات".واعتبر المرتضى أن ما من أحد يسيّر هذا البلد وأن المعنيين في المواجهة مع إسرائيل لم يخضعوا لا لتهديد ولا لتهويل لأن ما يحكم قراراتهم هي مقتضيات المرحلة فقط.وعن مسألة التمديد لقائد الجيش اللبناني، أوضح المرتضى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يرى أن المؤسسة العسكرية لا تزال متماسكة وتؤدي دورها بشكل جيد، وبالتالي فإن المسؤولية الوطنية اليوم تحتّم حفظها من أي شغور على مستوى المجلس العسكري ورئاسة الأركان وقيادة الجيش، مشددا على أن الرئيس بري يسعى لإجراء المقتضى عن طريق تعيين المجلس العسكري إذا كانت هناك إمكانية، والتمديد مرحليا لقائد الجيش إذا لم يتمّ التوصل إلى آلية ما لتعيينه في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية.

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