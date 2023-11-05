https://sputnikarabic.ae/20231105/وزير-الدفاع-الإيراني-ننصح-الأمريكيين-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-وإلا-سيتلقون-ضربة-خطيرة-1082834814.html
وزير الدفاع الإيراني: ننصح الأمريكيين بوقف إطلاق النار في غزة وإلا سيتلقون "ضربة خطيرة"
وزير الدفاع الإيراني: ننصح الأمريكيين بوقف إطلاق النار في غزة وإلا سيتلقون "ضربة خطيرة"
حذر وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، الولايات المتحدة من أنها ستتلقى "ضربة خطيرة" إذا لم تنه واشنطن الحرب وتحقق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T12:20+0000
2023-11-05T12:20+0000
2023-11-05T12:20+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082055866_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_7af6f21f65247db28d6fb8b8616d3031.jpg
ونقلت وكالة "تسنيم" عن أشتياني قوله: "نصيحتنا للأمريكيين هي الإنهاء الفوري للحرب بين إسرائيل وفلسطين، وضمان وقف إطلاق النار أيضًا، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتلقى ضربة خطيرة".ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-سيارتي-إسعاف-لجمعية-الرسالة-الإسلامية-جنوبي-لبنان-فيديو-1082834267.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082055866_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_7119613cc47583c03131362ceedf3a63.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, إيران
العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, إيران
وزير الدفاع الإيراني: ننصح الأمريكيين بوقف إطلاق النار في غزة وإلا سيتلقون "ضربة خطيرة"
تابعنا عبر
حذر وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، الولايات المتحدة من أنها ستتلقى "ضربة خطيرة" إذا لم تنه واشنطن الحرب وتحقق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت وكالة "تسنيم" عن أشتياني قوله: "نصيحتنا للأمريكيين هي الإنهاء الفوري للحرب بين إسرائيل وفلسطين، وضمان وقف إطلاق النار أيضًا، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتلقى ضربة خطيرة".
ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200.
ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.
القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة
أمس.
وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.