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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/-الدفاع-الجوي-الروسي-يعترض-13-صاروخا-من-طراز-ستورم-شادو-ونبتون-عاجل-1082833933.html
الدفاع الجوي الروسي يعترض 13 صاروخا من طراز "ستورم شادو" و"نبتون"
الدفاع الجوي الروسي يعترض 13 صاروخا من طراز "ستورم شادو" و"نبتون"
ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي الروسي اعترض 13 صاروخا من طراز ستورم شادو ونبتون خلال الـ24 الساعة الماضية، كما أسقط 17 طائرة مسيرة. 05.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-05T11:48+0000
2023-11-05T12:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية: "اعترض الدفاع الجوي 13 صاروخ كروز وصاروخًا مضادًا للسفن من طراز ستورم شادو ونبتون. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 17 طائرة مسيرة في مناطق كريمينايا، وزولوتاريفكا، وبيلوغوروفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، ومارينكا، وبانتيليمونوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية وإنرغودار وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه.وفي اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، هجومًا شنته مجموعات هجومية من اللواء 77 المتنقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك. وضربت أيضًا القوة البشرية والمعدات التابعة للواء 28 وللواء 54 الميكانيكيين ولواء الهجوم الجبلي 10 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 112 في مناطق كراسنوي وفاسيوكوفكا ورازدولوفكا وكليششيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه بلغ 235 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست مركبات.وعلى محور جنوب دونيتسك صدت مجموعة "فوستوك"، بدعم من طيران الجيش والمدفعية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من لواء الهجوم الجوي 79 واللواء الميكانيكي 72 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوميخيلوفكا ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وألحقت أيضًا أضرارًا بالقوة العاملة من اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 128 في مناطق سلادكو وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 135 عسكريًا ومركبة مشاة قتالية وسيارتين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/مشاهد-للحظة-اقتحام-جنود-روس-خنادق-ومقرات-الجيش-الأوكراني-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1082828042.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يعترض 13 صاروخا من طراز "ستورم شادو" و"نبتون"

11:48 GMT 05.11.2023 (تم التحديث: 12:05 GMT 05.11.2023)
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منظومة صواريخ إس-400 المضادة للأهداف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
© Sputnik . Sergey Malgavko
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي الروسي اعترض 13 صاروخا من طراز ستورم شادو ونبتون خلال الـ24 الساعة الماضية، كما أسقط 17 طائرة مسيرة.
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية: "اعترض الدفاع الجوي 13 صاروخ كروز وصاروخًا مضادًا للسفن من طراز ستورم شادو ونبتون. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 17 طائرة مسيرة في مناطق كريمينايا، وزولوتاريفكا، وبيلوغوروفكا من جمهورية لوغانسك الشعبية، ومارينكا، وبانتيليمونوفكا من جمهورية دونيتسك الشعبية وإنرغودار وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه.
توغل جنود روس لمواقع أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد للحظة اقتحام جنود روس خنادق ومقرات الجيش الأوكراني على محور زابوروجيه... فيديو
09:20 GMT
وفي اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "الجنوب"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، هجومًا شنته مجموعات هجومية من اللواء 77 المتنقل التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بوغدانوفكا في جمهورية دونيتسك. وضربت أيضًا القوة البشرية والمعدات التابعة للواء 28 وللواء 54 الميكانيكيين ولواء الهجوم الجبلي 10 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 112 في مناطق كراسنوي وفاسيوكوفكا ورازدولوفكا وكليششيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه بلغ 235 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست مركبات.
وعلى محور جنوب دونيتسك صدت مجموعة "فوستوك"، بدعم من طيران الجيش والمدفعية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من لواء الهجوم الجوي 79 واللواء الميكانيكي 72 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوميخيلوفكا ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وألحقت أيضًا أضرارًا بالقوة العاملة من اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 128 في مناطق سلادكو وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 135 عسكريًا ومركبة مشاة قتالية وسيارتين.
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