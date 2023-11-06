https://sputnikarabic.ae/20231106/أحزاب-مقربة-من-روسيا-تفوز-بالأغلبية-في-انتخابات-دولة-أوروبية-1082856175.html
أحزاب مقربة من روسيا تفوز بالأغلبية في انتخابات دولة أوروبية
أحزاب مقربة من روسيا تفوز بالأغلبية في انتخابات دولة أوروبية
تعرض حزب "العمل والتضامن" الحاكم في مولدوفا، لخسارة مدوية في الانتخابات المحلية، وخسر مرشحوه السباقين على منصب عمدة ثلاثين مدينة من أصل 36 مدينة. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T06:31+0000
2023-11-06T06:31+0000
2023-11-06T06:31+0000
العالم
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ووفقا للنتائج المتوفرة، لم يحصل ممثلو الحزب الحاكم على أغلبية الأصوات في أي من مجالس المناطق.وتدل البيانات الأولية للجنة الانتخابات المركزية، على أنه بعد فرز 90% من الأصوات، يتقدم مرشحو الحزب الاشتراكي بقيادة الرئيس السابق إيغور دودون، وكذلك مرشحو "حزبنا"، وتشكيلات معارضة أخرى في معظم المدن ومجالس المناطق.يذكر أن الحزب الاشتراكي بقيادة الرئيس السابق إيغور دودون، وكذلك حزب "شاريا"، يعتبران من أبرز الأصدقاء لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230907/روسيا-تحث-مولدوفا-على-تجنب-تسييس-التعاون-في-قطاع-الطاقة-1080771749.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أحزاب مقربة من روسيا تفوز بالأغلبية في انتخابات دولة أوروبية
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تعرض حزب "العمل والتضامن" الحاكم في مولدوفا، لخسارة مدوية في الانتخابات المحلية، وخسر مرشحوه السباقين على منصب عمدة ثلاثين مدينة من أصل 36 مدينة.
ووفقا للنتائج المتوفرة، لم يحصل ممثلو الحزب الحاكم على أغلبية الأصوات في أي من مجالس المناطق.
وتدل البيانات الأولية للجنة الانتخابات المركزية، على أنه بعد فرز 90% من الأصوات، يتقدم مرشحو الحزب الاشتراكي بقيادة الرئيس السابق إيغور دودون، وكذلك مرشحو "حزبنا"، وتشكيلات معارضة أخرى في معظم المدن ومجالس المناطق.
يذكر أن الحزب الاشتراكي بقيادة الرئيس السابق إيغور دودون، وكذلك حزب "شاريا"، يعتبران من أبرز الأصدقاء لروسيا.