https://sputnikarabic.ae/20231106/أوكرانيا-تدق-ناقوس-الخطر-حول-حدوث-فجوة-مالية-هائلة-1082873893.html

أوكرانيا تدق ناقوس الخطر حول حدوث "فجوة مالية هائلة"

أوكرانيا تدق ناقوس الخطر حول حدوث "فجوة مالية هائلة"

أفادت صحيفة أمريكية بأنه دون مساعدة من الحلفاء الغربيين، تواجه أوكرانيا عجزا بقيمة 29 مليار دولار في ميزانيتها لعام 2024. 06.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-06T14:40+0000

2023-11-06T14:40+0000

2023-11-06T14:40+0000

أخبار أوكرانيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1e/1068447118_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_c51ffd0692d1ae1c43315c3af8c7ef75.jpg

ونقلت الصحيفة عن وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو: "سيوافق البرلمان على ميزانية عام 2024 هذا الأسبوع. لكن كييف تواجه فجوة بقيمة 29 مليار دولار دون مزيد من الدعم من حلفائها".وأضافت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مارشينكو أن الأزمة الاقتصادية المحتملة في أوكرانيا سيكون لها عواقب على أوروبا الخارجية.وصرح وزير المالية في أوكرانيا، أن أوروبا قد تواجه ارتفاع الأسعار وتدفقات هجرة جديدة في حالة حدوث أزمة اقتصادية في أوكرانيا.وقال مارشينكو: "قد تكون لها (الأزمة) عواقب... بسبب الهجرة... بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، خاصة بالنسبة لبعض المنتجات الغذائية، وربما النفط والغاز".وفي وقت سابق، رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تعديلات على ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حزمة مساعدات لأوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو من الميزانية الأوروبية. وأوضح أن بودابست ستعرقل هذه المبادرة حتى ترى مبررا واضحا لتخصيص أموال إضافية، وليس مجرد اقتراح "لمنح المزيد من الأموال".

https://sputnikarabic.ae/20231026/المجر-تطلب-تبريرات-مقنعة-من-الاتحاد-الأوروبي-للموافقة-على-حزمة-مساعدات-إلى-أوكرانيا-1082485286.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, العالم