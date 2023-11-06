https://sputnikarabic.ae/20231106/أوكرانيا-تدق-ناقوس-الخطر-حول-حدوث-فجوة-مالية-هائلة-1082873893.html
أوكرانيا تدق ناقوس الخطر حول حدوث "فجوة مالية هائلة"
أوكرانيا تدق ناقوس الخطر حول حدوث "فجوة مالية هائلة"
أفادت صحيفة أمريكية بأنه دون مساعدة من الحلفاء الغربيين، تواجه أوكرانيا عجزا بقيمة 29 مليار دولار في ميزانيتها لعام 2024. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T14:40+0000
2023-11-06T14:40+0000
2023-11-06T14:40+0000
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ونقلت الصحيفة عن وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو: "سيوافق البرلمان على ميزانية عام 2024 هذا الأسبوع. لكن كييف تواجه فجوة بقيمة 29 مليار دولار دون مزيد من الدعم من حلفائها".وأضافت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مارشينكو أن الأزمة الاقتصادية المحتملة في أوكرانيا سيكون لها عواقب على أوروبا الخارجية.وصرح وزير المالية في أوكرانيا، أن أوروبا قد تواجه ارتفاع الأسعار وتدفقات هجرة جديدة في حالة حدوث أزمة اقتصادية في أوكرانيا.وقال مارشينكو: "قد تكون لها (الأزمة) عواقب... بسبب الهجرة... بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، خاصة بالنسبة لبعض المنتجات الغذائية، وربما النفط والغاز".وفي وقت سابق، رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تعديلات على ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حزمة مساعدات لأوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو من الميزانية الأوروبية. وأوضح أن بودابست ستعرقل هذه المبادرة حتى ترى مبررا واضحا لتخصيص أموال إضافية، وليس مجرد اقتراح "لمنح المزيد من الأموال".
https://sputnikarabic.ae/20231026/المجر-تطلب-تبريرات-مقنعة-من-الاتحاد-الأوروبي-للموافقة-على-حزمة-مساعدات-إلى-أوكرانيا-1082485286.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
أوكرانيا تدق ناقوس الخطر حول حدوث "فجوة مالية هائلة"
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أفادت صحيفة أمريكية بأنه دون مساعدة من الحلفاء الغربيين، تواجه أوكرانيا عجزا بقيمة 29 مليار دولار في ميزانيتها لعام 2024.
ونقلت الصحيفة عن وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو: "سيوافق البرلمان على ميزانية عام 2024 هذا الأسبوع. لكن كييف تواجه فجوة بقيمة 29 مليار دولار دون مزيد من الدعم من حلفائها".
وأضافت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مارشينكو أن الأزمة الاقتصادية المحتملة في أوكرانيا سيكون لها عواقب على أوروبا الخارجية.
وصرح وزير المالية في أوكرانيا، أن أوروبا قد تواجه ارتفاع الأسعار وتدفقات هجرة جديدة في حالة حدوث أزمة اقتصادية في أوكرانيا.
وقال مارشينكو: "قد تكون لها (الأزمة) عواقب... بسبب الهجرة... بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار في أوروبا، خاصة بالنسبة لبعض المنتجات الغذائية، وربما النفط والغاز".
وفي وقت سابق، رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان تعديلات على ميزانية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حزمة مساعدات لأوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو من الميزانية الأوروبية. وأوضح أن بودابست ستعرقل هذه المبادرة حتى ترى مبررا واضحا لتخصيص أموال إضافية، وليس مجرد اقتراح "لمنح المزيد من الأموال".