https://sputnikarabic.ae/20231106/إعلام-استهداف-قاعدتي-التنف-وعين-الأسد-الأمريكيتين-في-العراق-بطائرتين-مسيرتين-1082855512.html
إعلام: استهداف قاعدتي "التنف" و"عين الأسد" الأمريكيتين في العراق بطائرتين مسيرتين
إعلام: استهداف قاعدتي "التنف" و"عين الأسد" الأمريكيتين في العراق بطائرتين مسيرتين
أفادت وسائل إعلام عراقية، صباح اليوم الاثنين، بإسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T05:44+0000
2023-11-06T05:44+0000
2023-11-06T05:44+0000
العالم العربي
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وأشار مصدر خاص لوكالة "بغداد اليوم"، أن "طائرة مسيرة هي الثانية من نوعها خلال ساعات، حاولت استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية غربي العراق، وتم إسقاطها من قبل منظومة الدفاع الأمريكية"، مضيفا أنه "تم إسقاط طائرة مسيرة أخرى حاولت استهداف قاعدة التنف العسكرية الأمريكية على الحدود السورية العراقية الأردنية".وتعرضت قاعدة عين الأسد، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إلى هجوم بطائرة مسيرة، تم إسقاطها على بعد مسافة من القاعدة".وتعرضت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، منذ اندلاع الحرب في غزة، إلى العديد من عمليات القصف من الفصائل المسلحة في البلدين، تضامنا مع المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع، بحسب وسائل إعلام محلية. كما دعا التيار الصدري إلى ضرورة خروج القوات الأمريكية وغلق سفارة واشنطن لدى العراق.
https://sputnikarabic.ae/20231019/المقاومة-العراقية-تعلن-استهداف-قاعدة-عين-الأسد-الأمريكية-في-العراق-1082219525.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
إعلام: استهداف قاعدتي "التنف" و"عين الأسد" الأمريكيتين في العراق بطائرتين مسيرتين
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أفادت وسائل إعلام عراقية، صباح اليوم الاثنين، بإسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.
وأشار
مصدر خاص لوكالة "بغداد اليوم"، أن "طائرة مسيرة هي الثانية من نوعها خلال ساعات، حاولت استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية غربي العراق، وتم إسقاطها من قبل منظومة الدفاع الأمريكية"، مضيفا أنه "تم إسقاط طائرة مسيرة أخرى حاولت استهداف قاعدة التنف العسكرية الأمريكية على الحدود السورية العراقية الأردنية".
وتعرضت قاعدة عين الأسد، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إلى هجوم بطائرة مسيرة، تم إسقاطها على بعد مسافة من القاعدة".
وتعرضت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا
، منذ اندلاع الحرب في غزة، إلى العديد من عمليات القصف من الفصائل المسلحة في البلدين، تضامنا مع المجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع، بحسب وسائل إعلام محلية. كما دعا التيار الصدري إلى ضرورة خروج القوات الأمريكية وغلق سفارة واشنطن لدى العراق.