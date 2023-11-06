https://sputnikarabic.ae/20231106/إعلام-غربي-وضع-سقف-سعر-للنفط-الروسي-فقد-فعاليته-1082861907.html

إعلام غربي: وضع سقف سعر للنفط الروسي "يفقد فعاليته"

إعلام غربي: وضع سقف سعر للنفط الروسي "يفقد فعاليته"

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن السقف السعري للنفط الروسي الذي قدمته مجموعة السبع يفقد فعاليته بشكل متزايد مع الأيام. 06.11.2023, سبوتنيك عربي

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العالم

اقتصاد

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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيرادات النفط والغاز زادت في الميزانية الروسية بأكثر من الضعف، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول، مضيفة أن ذلك يشير إلى حصول تغير جذري في الوضع منذ بداية عام 2023، عندما انخفضت إيرادات بيع موارد الطاقة.وفي سياق متصل، لفت مصرف "جيه بي مورغان تشيس" الأمريكي إلى أن تحديد سقف لأسعار النفط لم يعد إجراءً فعالاً ضد روسيا، لأنه مع نمو الصادرات، يساعد تحسن الوضع التجاري لموسكو على تقليل الضغط على الروبل، الذي استقر مقابل الدولار، في الأسابيع الأخيرة.وكتبت مجلة "فورين بوليسي" سابقًا، أن قرار الغرب بتحديد الحد الأعلى لتكلفة النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل لم يضر روسيا، وعلى الرغم من أن القيود المفروضة كان لها تأثير في البداية، إلا أن الكرملين اليوم تكيف معها بالكامل.وعلى وجه الخصوص، بدأت موسكو في إجراء تجارة متزايدة مع الدول التي لم تدعم هذه الخطوة. ومع ذلك، تقول المجلة إن مؤيدي التقييد يقدمون خيارات مختلفة لتعزيز فرض عقوبات على شركات النفط الروسية ووسطائها الأجانب، وهذا لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي.

https://sputnikarabic.ae/20231103/الخارجية-الروسية-15-تريليون-دولار-حجم-خسائر-الاتحاد-الأوروبي-جراء-العقوبات-الاقتصادية-على-موسكو-1082766791.html

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