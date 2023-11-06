https://sputnikarabic.ae/20231106/إعلام-كشف-واشنطن-عن-مكان-جزء-من-ثالوثها-النووي-في-الشرق-الأوسط-حدث-غامض-1082855925.html

إعلام: كشف واشنطن عن مكان جزء من "ثالوثها النووي" في الشرق الأوسط "حدث غامض"

إعلام: كشف واشنطن عن مكان جزء من "ثالوثها النووي" في الشرق الأوسط "حدث غامض"

علقت صحف إسرائيلية على الخطوة التي قامت بها واشنطن، صباح اليوم الاثنين، التي أعلنت فيها مكان إحدى غواصاتها النووية في الشرق الأوسط، واصفة هذا الإعلان... 06.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-06T06:29+0000

2023-11-06T06:29+0000

2023-11-06T06:29+0000

رصد عسكري

طوفان الأقصى

العالم العربي

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واعتبرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بيان القيادة المركزية الأمريكية حول وصول غواصة "أوهايو" النووية إلى الشرق الأوسط، أن نشهر هذه الغواصة في المنطقة هو بمثابة "خبر جيد".ونوّهت الصحيفة إلى أن العديد من المحللين يشيرون إلى أهمية هذا الإعلان وكشف واشنطن عن مكان هذه الغواصة.ويتضمن "الثالوث النووي" الأمريكي، بالإضافة إلى الغواصات النووية، صواريخ باليستية أرضية، وقنابل نووية محمولة على متن قاذفات استراتيجية نووية.وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت، في بيان نُشر على منصة "إكس" (تويتر سابق)، إن "الغواصة النووية من طراز أوهايو وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية".وستنضم الغواصة من طراز "أوهايو" إلى حاملتي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد" ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما، والتي سبق أن نشرهما الجيش الأمريكي في المنطقة.الجدير بالذكر، وبحسب الإعلام الأمريكي، فإن آخر مرة كشفت فيها الولايات المتحدة الأمريكية عن مكان وجود وتمركز غواصة تعمل بالطاقة النووية في المنطقة كانت قبل عام، عندما قام قائد القيادة المركزية، الجنرال مايكل كوريلا، بتفقد سفينة "يو إس إس وست فرجينيا"، التي كانت في مكان غير معلوم في البحر.

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رصد عسكري, طوفان الأقصى, العالم العربي