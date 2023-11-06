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اعتقال قيادي فلسطيني خلال لقاء له على الهواء مباشرة... فيديو
اعتقال قيادي فلسطيني خلال لقاء له على الهواء مباشرة... فيديو
اعتقلت القوات الإسرائيلية القيادي في حركة "فتح"، رأفت عليان، من بلدة عناتا أثناء مشاركته في لقاء على الهواء مباشرة. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T08:30+0000
2023-11-06T08:34+0000
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
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وحاصرت قوات الاحتلال منزل رأفت عليان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح في عناتا شرق القدس المحتلة، بعد أن كان ضيفا عبر شاشة الغد، وبعد انتهاء اللقاء التليفزيوني على الهواء اعتقلته.وفي مداخلة تلفزيونية، قال عليان: "واضح جدا أن الإسرائليين يطرقون باب بيتي لاعتقالي، هناك حملة في هذه البلدة والآن ها هم على باب بيتي لاعتقالي".وأظهرت لقطات لحظة اقتياد جنود الجيش للقيادي عليان من منزلة.واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، فتاة وشاب من قريتي النبي صالح ودير قديس شمال غربي رام الله.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت النبي صالح واعتقلت الأسيرة المحررة عهد التميمي، بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه.وتنفذ قوات الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في بلدة عناتا في القدس.
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

اعتقال قيادي فلسطيني خلال لقاء له على الهواء مباشرة... فيديو

08:30 GMT 06.11.2023 (تم التحديث: 08:34 GMT 06.11.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatالقوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين
القوات الإسرائيلية تقمع فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس وتعتقل 6 فلسطينيين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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اعتقلت القوات الإسرائيلية القيادي في حركة "فتح"، رأفت عليان، من بلدة عناتا أثناء مشاركته في لقاء على الهواء مباشرة.
وحاصرت قوات الاحتلال منزل رأفت عليان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح في عناتا شرق القدس المحتلة، بعد أن كان ضيفا عبر شاشة الغد، وبعد انتهاء اللقاء التليفزيوني على الهواء اعتقلته.
وفي مداخلة تلفزيونية، قال عليان: "واضح جدا أن الإسرائليين يطرقون باب بيتي لاعتقالي، هناك حملة في هذه البلدة والآن ها هم على باب بيتي لاعتقالي".
وأظهرت لقطات لحظة اقتياد جنود الجيش للقيادي عليان من منزلة.
واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، فتاة وشاب من قريتي النبي صالح ودير قديس شمال غربي رام الله.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت النبي صالح واعتقلت الأسيرة المحررة عهد التميمي، بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه.
وتنفذ قوات الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في بلدة عناتا في القدس.
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