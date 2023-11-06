https://sputnikarabic.ae/20231106/البيت-الأبيض-مستقبل-قطاع-غزة-لم-يتحدد-بعد--1082882001.html

البيت الأبيض: مستقبل قطاع غزة لم يتحدد بعد

البيت الأبيض: مستقبل قطاع غزة لم يتحدد بعد

صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الأعمال القتالية غير معروف، ويظل موضوع نقاش بين أمريكا وإسرائيل ودول... 06.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-06T19:54+0000

2023-11-06T19:54+0000

2023-11-06T19:54+0000

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وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "يبقى هذا موضوع نقاشات نجريها مع إسرائيل وشركائنا في المنطقة. لم نصل بعد إلى المرحلة التي يمكن فيها تحديد حلول ملموسة".وفي وقت سابق، قالت أمريكا إنه من غير المقبول أن تبقى حركة "حماس" الحاكمة حاليا في السلطة في قطاع غزة. ولكنها تعترض أيضاً على احتلال القطاع من قبل الإسرائيليين، الذين وبحسب تصريحات قادتهم، يطالبون بالسيطرة على المجال الأمني.يستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، عملية "طوفان الأقصى"، لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الإسرائيلية"، ومنذ ذلك الحين تنفذ إسرائيل قصفا عنيفا ضد القطاع مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية.كما تقوم إسرائيل بقصف العديد من المستشفيات واستهداف أطقم الدفاع المدني مما جعل حياة الأطقم الطبية والعاملين في المنظمات الإغاثية في خطر، حيث قتل منهم العشرات، مع رفض إسرائيل كل الدعوات الدولية لحماية المنشآت المدنية وخاصة الطبية والإغاثية.

https://sputnikarabic.ae/20231106/الصحة-المصرية-مجموعة-جديدة-من-المصابين-في-غزة-تصل-إلى-مصر-للعلاج-1082880125.html

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