https://sputnikarabic.ae/20231106/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-إطلاق-30-صاروخا-من-لبنان-1082875568.html

الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق 30 صاروخا من لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق 30 صاروخا من لبنان

أعلنت وسائل إعلام إسرايئلية، اليوم الاثنين، عن "إطلاق 30 صاروخًا وقذيفة من لبنان باتجاه مواقع الجيش على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. 06.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-06T15:29+0000

2023-11-06T15:29+0000

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "الصواريخ أطلقت صوب مناطق في عكا ونهاريا وكريوت"، مشيرة إلى أن "القبة الحديدية حاولت التصدي لهذه الصواريخ وتحديدا الموجهة باتجاه الجليل الغربي وشمال حيفا، وأن الجيش رد بالمدفعية على مصادر النيران".وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية أفادت بأن "الجيش الإسرائيلي استهدف محيط بلدتي الناقورة واللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان"، مشيرة إلى تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي صباحًا، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وفوق مجرى نهر الليطاني صعودًا.يذكر أن الجيش الإسرائيلي، قصف يوم أمس الأحد، سيارة مدنية بالقرب من بلدة عيناتا جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل سيدة وحفيداتها الثلاث، وإصابة ابنتها.ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الجانبين.ومنذ ذلك الحين، تشن إسرائيل حربًا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برًا وبحرًا وجوًا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.

https://sputnikarabic.ae/20231105/لبنان-يتخذ-قرارا-عاجلا-بعد-مقتل-سيدة-وأحفادها-الثلاثة-في-ضربة-جوية-إسرائيلية-جنوبي-البلاد-1082849584.html

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