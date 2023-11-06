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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من كتيبة المدرعات خلال اشتباكات شمال غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من كتيبة المدرعات خلال اشتباكات شمال غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مقتل جندي إضافي في صفوفه، خلال القتال في قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي لقتلاه، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم،... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T05:31+0000
2023-11-06T05:35+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم
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موسكو - سبوتنيك. والجندي الإضافي الذي أعلن مقتله، هو الرقيب شاهار كوهين (22 عاما)، مقاتل مدرع في الكتيبة التاسعة، اللواء 401، قتل أمس في معركة شمال قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام ومصادر عبرية .وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلى العسكريين الإسرائيليين، منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في صباح 7 أكتوبر، إلى 347 جنديا.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي يوم أمس الأحد: "لقد أبلغنا عائلات 347 جنديا ممن قتلوا أثناء المعارك دفاعا عن إسرائيل".وقد دخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
https://sputnikarabic.ae/20231106/الجيش-الإسرائيلي-ارتفاع-عدد-قتلى-الجيش-خلال-التصعيد-الحالي-إلى-347-عسكريا-1082854326.html
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طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي من كتيبة المدرعات خلال اشتباكات شمال غزة

05:31 GMT 06.11.2023 (تم التحديث: 05:35 GMT 06.11.2023)
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مقتل جندي إضافي في صفوفه، خلال القتال في قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي لقتلاه، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إلى 348 جنديا.
موسكو - سبوتنيك. والجندي الإضافي الذي أعلن مقتله، هو الرقيب شاهار كوهين (22 عاما)، مقاتل مدرع في الكتيبة التاسعة، اللواء 401، قتل أمس في معركة شمال قطاع غزة، وفقا لوسائل إعلام ومصادر عبرية .
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلى العسكريين الإسرائيليين، منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في صباح 7 أكتوبر، إلى 347 جنديا.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي يوم أمس الأحد: "لقد أبلغنا عائلات 347 جنديا ممن قتلوا أثناء المعارك دفاعا عن إسرائيل".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
إسرائيل: ارتفاع عدد قتلى الجيش خلال التصعيد الحالي إلى 347 عسكريا
03:26 GMT
وقد دخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
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