https://sputnikarabic.ae/20231106/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-450-هدفا-لـحماس-ويعلن-مقتل-مسؤول-العمليات-الأمنية-في-الحركة-1082857656.html
الجيش الإسرائيلي يقصف 450 هدفا لـ"حماس" ويعلن مقتل مسؤول في الحركة
الجيش الإسرائيلي يقصف 450 هدفا لـ"حماس" ويعلن مقتل مسؤول في الحركة
نفذت قوات الدفاع الإسرائيلية، خلال الساعات الـ24 الماضية، ضربات على أكثر من 450 هدفا لحركة حماس الفلسطينية، وقضت على وجه الخصوص على الشخص المسؤول عن العمليات... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T07:38+0000
2023-11-06T07:38+0000
2023-11-06T08:19+0000
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
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وقال جيش الدفاع على "تلغرام": "خلال اليوم السابق، ضرب مقاتلو الجيش الإسرائيلي أكثر من 450 هدفا لحماس".وأشاروا إلى أن البحرية شاركت أيضا في هذه الهجمات.ووفقًا للجيش الإسرائيلي، تم القضاء على جمال موسى، المسؤول عن العمليات الأمنية الخاصة في حماس. وأضاف أن عدة قادة كتائب من الحركات قتلوا أيضا في القتال. وبالإضافة إلى ذلك، سيطر الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على منشأة عسكرية تابعة لـ"حماس" في قطاع غزة.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231106/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-من-كتيبة-المدرعات-خلال-الاشتباكات-شمالي-غزة-1082855332.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
الجيش الإسرائيلي يقصف 450 هدفا لـ"حماس" ويعلن مقتل مسؤول في الحركة
07:38 GMT 06.11.2023 (تم التحديث: 08:19 GMT 06.11.2023) تابعنا عبر
نفذت قوات الدفاع الإسرائيلية، خلال الساعات الـ24 الماضية، ضربات على أكثر من 450 هدفا لحركة حماس الفلسطينية، وقضت على وجه الخصوص على الشخص المسؤول عن العمليات الخاصة.
وقال جيش الدفاع على "تلغرام": "خلال اليوم السابق، ضرب مقاتلو الجيش الإسرائيلي أكثر من 450 هدفا لحماس".
وأشاروا إلى أن البحرية شاركت أيضا في هذه الهجمات.
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، تم القضاء على جمال موسى، المسؤول عن العمليات الأمنية الخاصة في حماس. وأضاف أن عدة قادة كتائب من الحركات قتلوا أيضا في القتال. وبالإضافة إلى ذلك، سيطر الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على منشأة عسكرية تابعة لـ"حماس" في قطاع غزة.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.