https://sputnikarabic.ae/20231106/الحكومة-المصرية-تنفي-شائعات-حول-دخول-البلاد-في-أزمة-غذائية-1082863883.html

الحكومة المصرية تنفي شائعات حول دخول البلاد في أزمة غذائية

الحكومة المصرية تنفي شائعات حول دخول البلاد في أزمة غذائية

نفى مجلس الوزراء المصري منشورًا متداولًا على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، يُنسب إلى مجلس الوزراء ويحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع... 06.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-06T11:38+0000

2023-11-06T11:38+0000

2023-11-06T11:38+0000

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103506/35/1035063510_0:55:1280:775_1920x0_80_0_0_93c4766aa66563d5b10c0b2b3b8a4a83.jpg

ونقل موقع "مصراوي" عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قوله بأن هذه الأخبار كاذبة، ولا صحة لوجود عجز في المخزون الاستراتيجي للسلع أو دخول مصر في أزمة غذائية بسبب تداعيات الأحداث الإقليمية، وأنه لم يصدر عن مجلس الوزراء أي دعوة للمواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية استباقا لتصاعد الأوضاع.وأشار المركز إلى توفر كافة السلع الغذائية بجميع أنواعها بشكل طبيعي، مع ضخ كميات وفيرة منها يوميا في جميع الأسواق بمختلف محافظات مصر لتلبية احتياجات المواطنين.وأكد المركز الإعلامي أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي لعدة أشهر مقبلة، كما أوضح أن الدولة قادرة على التغلب على أي أزمات والحفاظ على استقرار الأمن الغذائي للدولة من خلال توفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص في الأسواق.وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالالتزام بالدقة والموضوعية عند نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المختصة للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، وعدم نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.وفي وقت سابق، أثارت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل جدلا واسعا، تزعم إمداد قطاع ‏غزة ببسكويت منتهي الصلاحية، ضمن المساعدات الإنسانية الواردة إليهم من معبر رفح من الجانب المصري.‏من جانبه، نفى مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مروان الجيلاني، صحة هذه الفيديوهات، مؤكدا في تصريحات تلفزيونية أنه عندما تحقق من الأمر اكتشف أنها غير قديمة.وردا على أحد الفيديوهات، المتعلق بالشاحنة الخاصة بشحنة البسكويت، قال الجيلاني إنه بالفعل كان هناك شاحنة، لكنها تخص منظمة الغذاء العالمية التابعة للأمم المتحدة، وتابع قائلا إن البسكويت غير منتهي الصلاحية، ويتبقى له شهر واحد، و"هذا الأمر عادي في الأزمات والكوارث"، وفق قوله.

https://sputnikarabic.ae/20231105/دليل-على-الانحراف-والتطرف-مصر-تعلق-على-مطالبة-وزير-إسرائيلي-بإلقاء-قنبلة-نووية-على-غزة-1082851293.html

https://sputnikarabic.ae/20231105/السيسي-يؤكد-مجددا-رفض-مصر-القاطع-لتصفية-القضية-الفلسطينية-من-خلال-تهجير-سكان-غزة-1082850582.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الأخبار