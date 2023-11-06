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الحكومة المصرية تنفي شائعات حول دخول البلاد في أزمة غذائية
الحكومة المصرية تنفي شائعات حول دخول البلاد في أزمة غذائية
نفى مجلس الوزراء المصري منشورًا متداولًا على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، يُنسب إلى مجلس الوزراء ويحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T11:38+0000
2023-11-06T11:38+0000
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ونقل موقع "مصراوي" عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قوله بأن هذه الأخبار كاذبة، ولا صحة لوجود عجز في المخزون الاستراتيجي للسلع أو دخول مصر في أزمة غذائية بسبب تداعيات الأحداث الإقليمية، وأنه لم يصدر عن مجلس الوزراء أي دعوة للمواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية استباقا لتصاعد الأوضاع.وأشار المركز إلى توفر كافة السلع الغذائية بجميع أنواعها بشكل طبيعي، مع ضخ كميات وفيرة منها يوميا في جميع الأسواق بمختلف محافظات مصر لتلبية احتياجات المواطنين.وأكد المركز الإعلامي أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي لعدة أشهر مقبلة، كما أوضح أن الدولة قادرة على التغلب على أي أزمات والحفاظ على استقرار الأمن الغذائي للدولة من خلال توفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص في الأسواق.وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالالتزام بالدقة والموضوعية عند نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المختصة للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، وعدم نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.وفي وقت سابق، أثارت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل جدلا واسعا، تزعم إمداد قطاع ‏غزة ببسكويت منتهي الصلاحية، ضمن المساعدات الإنسانية الواردة إليهم من معبر رفح من الجانب المصري.‏من جانبه، نفى مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مروان الجيلاني، صحة هذه الفيديوهات، مؤكدا في تصريحات تلفزيونية أنه عندما تحقق من الأمر اكتشف أنها غير قديمة.وردا على أحد الفيديوهات، المتعلق بالشاحنة الخاصة بشحنة البسكويت، قال الجيلاني إنه بالفعل كان هناك شاحنة، لكنها تخص منظمة الغذاء العالمية التابعة للأمم المتحدة، وتابع قائلا إن البسكويت غير منتهي الصلاحية، ويتبقى له شهر واحد، و"هذا الأمر عادي في الأزمات والكوارث"، وفق قوله.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الأخبار

الحكومة المصرية تنفي شائعات حول دخول البلاد في أزمة غذائية

11:38 GMT 06.11.2023
© Sputnik . sputnikسوق الفاكهة في مصر
سوق الفاكهة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© Sputnik . sputnik
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نفى مجلس الوزراء المصري منشورًا متداولًا على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، يُنسب إلى مجلس الوزراء ويحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية بسبب التداعيات الإقليمية، ويدعو المواطنين لتخزين السلع الغذائية تحسبًا لتصاعد الأوضاع.
ونقل موقع "مصراوي" عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قوله بأن هذه الأخبار كاذبة، ولا صحة لوجود عجز في المخزون الاستراتيجي للسلع أو دخول مصر في أزمة غذائية بسبب تداعيات الأحداث الإقليمية، وأنه لم يصدر عن مجلس الوزراء أي دعوة للمواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية استباقا لتصاعد الأوضاع.
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وأشار المركز إلى توفر كافة السلع الغذائية بجميع أنواعها بشكل طبيعي، مع ضخ كميات وفيرة منها يوميا في جميع الأسواق بمختلف محافظات مصر لتلبية احتياجات المواطنين.
وأكد المركز الإعلامي أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية آمن ويكفي لعدة أشهر مقبلة، كما أوضح أن الدولة قادرة على التغلب على أي أزمات والحفاظ على استقرار الأمن الغذائي للدولة من خلال توفير السلع الغذائية الآمنة والصحية للمواطنين دون نقص في الأسواق.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالالتزام بالدقة والموضوعية عند نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المختصة للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها، وعدم نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
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وفي وقت سابق، أثارت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل جدلا واسعا، تزعم إمداد قطاع ‏غزة ببسكويت منتهي الصلاحية، ضمن المساعدات الإنسانية الواردة إليهم من معبر رفح من الجانب المصري.‏
من جانبه، نفى مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مروان الجيلاني، صحة هذه الفيديوهات، مؤكدا في تصريحات تلفزيونية أنه عندما تحقق من الأمر اكتشف أنها غير قديمة.
وردا على أحد الفيديوهات، المتعلق بالشاحنة الخاصة بشحنة البسكويت، قال الجيلاني إنه بالفعل كان هناك شاحنة، لكنها تخص منظمة الغذاء العالمية التابعة للأمم المتحدة، وتابع قائلا إن البسكويت غير منتهي الصلاحية، ويتبقى له شهر واحد، و"هذا الأمر عادي في الأزمات والكوارث"، وفق قوله.
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