https://sputnikarabic.ae/20231106/الرئيس-الجزائري-يدعو-إلى-مقاضاة-إسرائيل-أمام-محكمة-الجنايات-الدولية-1082867368.html

الرئيس الجزائري يدعو إلى مقاضاة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية

الرئيس الجزائري يدعو إلى مقاضاة إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية

دعا الرئيس عبد المجيد تبون، خلال افتتاح السنة القضائية، اليوم الاثنين، إلى تقديم دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة الجنايات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان... 06.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-06T13:11+0000

2023-11-06T13:11+0000

2023-11-06T13:11+0000

العالم العربي

الجزائر

عبد المجيد تبون

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وأفادت صحيفة "النهار" الجزائرية بأن تبون تساءل حول "نقص العدالة في العالم وعدم حماية حقوق الشعوب المضطهدة، مع التركيز على الشعب الفلسطيني كواحد من أكثر هذه الشعوب اضطهادا".وناشد تبون "جميع الأحرار في العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات حقوق الإنسان برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي"، على حد تعبيره. وأكد تبون أن هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء عقود الإفلات من العقوبة بسبب الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، مضيفًا أن الملاحقة القضائية الدولية "تبقى الملاذ الوحيد للأشقاء الفلسطينيين لتحقيق العدالة الدولية واستعادة حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".وفي وقت سابق، نفذت قوات الدفاع الإسرائيلية، خلال الساعات الـ24 الماضية، ضربات على أكثر من 450 هدفا لحركة حماس الفلسطينية، وقضت على وجه الخصوص على الشخص المسؤول عن العمليات الخاصة، كما شاركت البحرية الإسرائيلية أيضا في هذه الهجمات.ووفقًا للجيش الإسرائيلي، تم القضاء على جمال موسى، المسؤول عن العمليات الأمنية الخاصة في حماس. وأضاف أن عدة قادة كتائب من الحركات قتلوا أيضا في القتال. وبالإضافة إلى ذلك، سيطر الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية على منشأة عسكرية تابعة لـ"حماس" في قطاع غزة.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.

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العالم العربي, الجزائر, عبد المجيد تبون, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل