https://sputnikarabic.ae/20231106/الشرطة-الإسرائيلية-إصابة-شرطيين-إسرائيليين-بعملية-طعن-شرقي-القدس-ومقتل-المنفذ-1082857457.html
إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن شرقي القدس ومقتل المنفذ
إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن شرقي القدس ومقتل المنفذ
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إصابة عنصرين من قواتها في عملية طعن شرقي مدينة القدس، مشيرةً إلى مقتل المنفذ. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T07:30+0000
2023-11-06T07:30+0000
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رام الله - سبوتنيك. وأصدرت الشرطة بيانا، قالت فيه: "قبل قليل، ورد بلاغ عن قيام إرهابي بهجوم طعن إرهابي ضد قوات الأمن قرب مركز شرطة شاليم شرقي القدس، حيث أصيبت محاربة من حرس الحدود بجروح خطيرة ومحارب آخر من حرس الحدود بجروح طفيفة"، مؤكدة تحييد منفذ الهجوم.وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصيب شرطي إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة، في مدينة القدس، وذلك إثر عملية طعن قُتل منفذها، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "وقعت عملية طعن قرب محطة القطار الخفيف في القدس، في خضم الحرب".وأوضحت الصحيفة أن فلسطينيا طعن شرطيا قبل أن يحاول الفرار، لكن قوات الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار عليه وأردته قتيلاً قرب منطقة المحكمة الجزئية في المدينة.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار
إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن شرقي القدس ومقتل المنفذ
07:30 GMT 06.11.2023 (تم التحديث: 07:39 GMT 06.11.2023) تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إصابة عنصرين من قواتها في عملية طعن شرقي مدينة القدس، مشيرةً إلى مقتل المنفذ.
رام الله - سبوتنيك. وأصدرت الشرطة بيانا، قالت فيه: "قبل قليل، ورد بلاغ عن قيام إرهابي بهجوم طعن إرهابي ضد قوات الأمن قرب مركز شرطة شاليم شرقي القدس، حيث أصيبت محاربة من حرس الحدود بجروح خطيرة ومحارب آخر من حرس الحدود بجروح طفيفة"، مؤكدة تحييد منفذ الهجوم.
وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصيب شرطي إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة، في مدينة القدس، وذلك إثر عملية طعن قُتل منفذها، وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية: "وقعت عملية طعن قرب محطة القطار الخفيف في القدس، في خضم الحرب".
وأوضحت الصحيفة أن فلسطينيا طعن شرطيا قبل أن يحاول الفرار، لكن قوات الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار عليه وأردته قتيلاً قرب منطقة المحكمة الجزئية في المدينة.
ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.