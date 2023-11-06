https://sputnikarabic.ae/20231106/الشرطة-الإسرائيلية-إصابة-شرطيين-إسرائيليين-بعملية-طعن-شرقي-القدس-ومقتل-المنفذ-1082857457.html

إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن شرقي القدس ومقتل المنفذ

إصابة شرطيين إسرائيليين بعملية طعن شرقي القدس ومقتل المنفذ

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إصابة عنصرين من قواتها في عملية طعن شرقي مدينة القدس، مشيرةً إلى مقتل المنفذ. 06.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-06T07:30+0000

2023-11-06T07:30+0000

2023-11-06T07:39+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061224648_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_40b4db66d99a45e4446147856282ded5.jpg

رام الله - سبوتنيك. وأصدرت الشرطة بيانا، قالت فيه: "قبل قليل، ورد بلاغ عن قيام إرهابي بهجوم طعن إرهابي ضد قوات الأمن قرب مركز شرطة شاليم شرقي القدس، حيث أصيبت محاربة من حرس الحدود بجروح خطيرة ومحارب آخر من حرس الحدود بجروح طفيفة"، مؤكدة تحييد منفذ الهجوم.وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصيب شرطي إسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة، في مدينة القدس، وذلك إثر عملية طعن قُتل منفذها، وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "وقعت عملية طعن قرب محطة القطار الخفيف في القدس، في خضم الحرب".وأوضحت الصحيفة أن فلسطينيا طعن شرطيا قبل أن يحاول الفرار، لكن قوات الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار عليه وأردته قتيلاً قرب منطقة المحكمة الجزئية في المدينة.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار