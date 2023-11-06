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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231106/القوات-الروسية-تحبط-5-محاولات-إنزال-أوكرانية-على-الضفة-اليسرى-لنهر-الدنيبر---عاجل-1082862972.html
القوات الروسية تحبط 5 محاولات إنزال أوكرانية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر
القوات الروسية تحبط 5 محاولات إنزال أوكرانية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية أحبطت 5 محاولات إنزال أوكرانية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T11:10+0000
2023-11-06T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "على اتجاه خيرسون، تم إحباط 5 محاولات إنزال أوكرانية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر وبلغت خسائرهم 130 قتيلاً وجريحًا عسكريًا".وبحسب البيان: "تم تدمير ثلاث آليات ونظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز "M777"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20 و"دي-30".وأضاف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من نظام "هيمارس".وتابع البيان: "تم تدمير 23 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231106/المدفعية-الروسية-توجه-ضربات-قاسية-للواء-81-الأوكراني-في-بيلوغوروفكا-فيديو--1082863044.html
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روسيا

القوات الروسية تحبط 5 محاولات إنزال أوكرانية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر

11:10 GMT 06.11.2023 (تم التحديث: 11:39 GMT 06.11.2023)
© Photo / Russian Ministry of Defenceقوات روسية تدمر مركز مراقبة أوكرانيعلى ضفة نهر دنيبر
قوات روسية تدمر مركز مراقبة أوكرانيعلى ضفة نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© Photo / Russian Ministry of Defence
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية أحبطت 5 محاولات إنزال أوكرانية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر.
وقالت الدفاع في بيانها: "على اتجاه خيرسون، تم إحباط 5 محاولات إنزال أوكرانية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر وبلغت خسائرهم 130 قتيلاً وجريحًا عسكريًا".
وبحسب البيان: "تم تدمير ثلاث آليات ونظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز "M777"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20 و"دي-30".
وأضاف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من نظام "هيمارس".
وتابع البيان: "تم تدمير 23 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه".
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية توجه ضربات قاسية للواء 81 الأوكراني في بيلوغوروفكا... فيديو
11:18 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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