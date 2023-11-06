https://sputnikarabic.ae/20231106/القوات-الروسية-تحبط-5-محاولات-إنزال-أوكرانية-على-الضفة-اليسرى-لنهر-الدنيبر---عاجل-1082862972.html
القوات الروسية تحبط 5 محاولات إنزال أوكرانية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر
القوات الروسية تحبط 5 محاولات إنزال أوكرانية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية أحبطت 5 محاولات إنزال أوكرانية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T11:10+0000
2023-11-06T11:10+0000
2023-11-06T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "على اتجاه خيرسون، تم إحباط 5 محاولات إنزال أوكرانية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر وبلغت خسائرهم 130 قتيلاً وجريحًا عسكريًا".وبحسب البيان: "تم تدمير ثلاث آليات ونظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز "M777"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20 و"دي-30".وأضاف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من نظام "هيمارس".وتابع البيان: "تم تدمير 23 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231106/المدفعية-الروسية-توجه-ضربات-قاسية-للواء-81-الأوكراني-في-بيلوغوروفكا-فيديو--1082863044.html
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روسيا
القوات الروسية تحبط 5 محاولات إنزال أوكرانية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر
11:10 GMT 06.11.2023 (تم التحديث: 11:39 GMT 06.11.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية أحبطت 5 محاولات إنزال أوكرانية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر.
وقالت الدفاع في بيانها: "على اتجاه خيرسون، تم إحباط 5 محاولات إنزال أوكرانية على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر وبلغت خسائرهم 130 قتيلاً وجريحًا عسكريًا".
وبحسب البيان: "تم تدمير ثلاث آليات ونظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز "M777"، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20 و"دي-30".
وأضاف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من نظام "هيمارس".
وتابع البيان: "تم تدمير 23 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.