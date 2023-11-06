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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231106/القوات-الروسية-تدمر-5-دبابات-ألمانية-ليوبارد-خلال-الأيام-الأخيرة-1082855018.html
القوات الروسية تدمر 5 دبابات ألمانية "ليوبارد" خلال الأيام الأخيرة
القوات الروسية تدمر 5 دبابات ألمانية "ليوبارد" خلال الأيام الأخيرة
أعلن حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت ما يصل إلى 5 دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" على محور زابوروجيه، خلال الأيام... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T05:05+0000
2023-11-06T05:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال باليتسكي للصحفيين: "بفخر، يمكنني القول إنه في اتجاهنا تم، خلال الأيام العشرة الماضية، تدمير أكثر من 5 دبابات "ليوبارد". وتم تدميرها جميعا تقريبا باستخدام مسيّرات "لانسيت" ويشير ذلك إلى أن مقاتلينا يتحسنون أكثر فأكثر في استخدام الأساليب الحديثة في القتال، ما يدل على أن العدو لا يجد اليوم مقاومة حقيقية وكافية وجديرة لتكتيكاتنا، وهي، كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تكتيكات الدفاع القادر على المناورة".وأضاف أنه بسبب هذا الوضع لا يستطيع العدو إطلاق النار إلا على المناطق المأهولة بالسكان.وأوضح، قائلا: "هذا هو كل ما يمكنهم فعله اليوم، لأنه بفضل متانة أسلحتنا وقدرة مقاتلينا على الصمود والدفاع القادر على المناورة بكفاءة، تمكنت قواتنا من صد الهجوم المضاد".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في أيلول/ سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير أراضي هذه المناطق كاملة من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20231102/دبابة-ليوبارد-أوكرانية-تلقى-حتفها-بعد-مواجهة-مع-مسيرة-روسية-فيديو-1082720971.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر 5 دبابات ألمانية "ليوبارد" خلال الأيام الأخيرة

05:05 GMT 06.11.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIجنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة "ليوبارد 2" في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023
جنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة ليوبارد 2 في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
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أعلن حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت ما يصل إلى 5 دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" على محور زابوروجيه، خلال الأيام العشرة الماضية.
وقال باليتسكي للصحفيين: "بفخر، يمكنني القول إنه في اتجاهنا تم، خلال الأيام العشرة الماضية، تدمير أكثر من 5 دبابات "ليوبارد". وتم تدميرها جميعا تقريبا باستخدام مسيّرات "لانسيت" ويشير ذلك إلى أن مقاتلينا يتحسنون أكثر فأكثر في استخدام الأساليب الحديثة في القتال، ما يدل على أن العدو لا يجد اليوم مقاومة حقيقية وكافية وجديرة لتكتيكاتنا، وهي، كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تكتيكات الدفاع القادر على المناورة".
وأضاف أنه بسبب هذا الوضع لا يستطيع العدو إطلاق النار إلا على المناطق المأهولة بالسكان.
وأوضح، قائلا: "هذا هو كل ما يمكنهم فعله اليوم، لأنه بفضل متانة أسلحتنا وقدرة مقاتلينا على الصمود والدفاع القادر على المناورة بكفاءة، تمكنت قواتنا من صد الهجوم المضاد".
مسيرة روسية تدمر دبابة ليوبارد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2023
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وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في أيلول/ سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير أراضي هذه المناطق كاملة من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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