https://sputnikarabic.ae/20231106/القوات-الروسية-تدمر-5-دبابات-ألمانية-ليوبارد-خلال-الأيام-الأخيرة-1082855018.html

القوات الروسية تدمر 5 دبابات ألمانية "ليوبارد" خلال الأيام الأخيرة

القوات الروسية تدمر 5 دبابات ألمانية "ليوبارد" خلال الأيام الأخيرة

أعلن حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت ما يصل إلى 5 دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد" على محور زابوروجيه، خلال الأيام... 06.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-06T05:05+0000

2023-11-06T05:05+0000

2023-11-06T05:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال باليتسكي للصحفيين: "بفخر، يمكنني القول إنه في اتجاهنا تم، خلال الأيام العشرة الماضية، تدمير أكثر من 5 دبابات "ليوبارد". وتم تدميرها جميعا تقريبا باستخدام مسيّرات "لانسيت" ويشير ذلك إلى أن مقاتلينا يتحسنون أكثر فأكثر في استخدام الأساليب الحديثة في القتال، ما يدل على أن العدو لا يجد اليوم مقاومة حقيقية وكافية وجديرة لتكتيكاتنا، وهي، كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تكتيكات الدفاع القادر على المناورة".وأضاف أنه بسبب هذا الوضع لا يستطيع العدو إطلاق النار إلا على المناطق المأهولة بالسكان.وأوضح، قائلا: "هذا هو كل ما يمكنهم فعله اليوم، لأنه بفضل متانة أسلحتنا وقدرة مقاتلينا على الصمود والدفاع القادر على المناورة بكفاءة، تمكنت قواتنا من صد الهجوم المضاد".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، في أيلول/ سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير أراضي هذه المناطق كاملة من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20231102/دبابة-ليوبارد-أوكرانية-تلقى-حتفها-بعد-مواجهة-مع-مسيرة-روسية-فيديو-1082720971.html

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