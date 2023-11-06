https://sputnikarabic.ae/20231106/المتحدث-باسم-فتح-القضية-الفلسطينية-تحولت-إلى-دولية-1082870775.html
المتحدث باسم "فتح": القضية الفلسطينية تحولت إلى دولية
المتحدث باسم "فتح": القضية الفلسطينية تحولت إلى دولية
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T14:12+0000
2023-11-06T14:12+0000
2023-11-06T14:12+0000
راديو
بلا قيود
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المتحدث باسم فتح: القضية الفلسطينية تحولت لدولية
المتحدث باسم فتح: القضية الفلسطينية تحولت لدولية
قصف إسرائيلي على المستشفيات في غزة. وهو ما قال عنه المتحدث باسم حركة "فتح"، الدكتور جمال نزال:قصف إسرائيلي على سيارة مدنية في لبنان تودي بحياة من فيها. وهو ما قال عنه الباحث السياسي سامر كركي:القوات الروسية توجه ضربة ضخمة لمطاري دنيبر وميرغورود الأوكرانيين، ويقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامجنا:استهداف قوات أمريكية في قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" في العراق وفي الحسكة السورية، ويقول الخبير العسكري اللواء المتقاعد رضا أحمد شريقي في حديث لبرنامجنا:بدوره، يقول الخبير الأمني الاستراتيجي كامل الكناني، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي..
سبوتنيك عربي
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2023
نغم كباس
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
المتحدث باسم "فتح": القضية الفلسطينية تحولت إلى دولية
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نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك" أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
قصف إسرائيلي على المستشفيات في غزة. وهو ما قال عنه المتحدث باسم حركة "فتح"، الدكتور جمال نزال:
"إسرائيل تسعى لتطهير قطاع غزة من أهله وتريد الأرض بدون البشر، وهذه مرحلة مهمة جدا في الوقت الذي نُقتل فيه نساء وأطفالا تحيا قضيتنا من جديد وتتحول إلى دولية ويجب أن نستثمر هذه اللحظة التاريخية".
قصف إسرائيلي على سيارة مدنية في لبنان تودي بحياة من فيها. وهو ما قال عنه الباحث السياسي سامر كركي:
"أراد جس نبض المدنيين بالمدنيين المستجد كريات شمونة بأسلحة مختلفة يمكن أن تتدحرج كرة الاعتداءات رد فعل المقاومة أكبر وتتوسع".
القوات الروسية توجه ضربة ضخمة لمطاري دنيبر وميرغورود الأوكرانيين، ويقول الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة، في حديث لبرنامجنا:
"من الواضح أن أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة اليوم، وما تم الحديث عنه سابقا عن الهجوم الأوكراني المضاد، لم يكن من الأساس، أو قد فشل قبل أن يبدأ، والهدف منه كان إلحاق هزيمة استراتيجية على أرض المعركة، وهذا لم ولن يحصل، بل على العكس الهزيمة ستكون للقوات الأوكرانية ورعاتها الغربيين".
استهداف قوات أمريكية في قاعدتي "عين الأسد" و"حرير" في العراق وفي الحسكة السورية، ويقول الخبير العسكري اللواء المتقاعد رضا أحمد شريقي في حديث لبرنامجنا:
"يجب أن نتذكر بأن محور المقاومة يساند بعضه بعضا، وكافة القوات التي تعمل في هذا المحور سوف تتابع هذه المساندة للمقاومة في غزة، كما ذكر السيد حسن نصرالله".
بدوره، يقول الخبير الأمني الاستراتيجي كامل الكناني، في حديث لبرنامجنا:
"فصائل المقاومة العراقية حذرت الولايات المتحدة من أن استمرار دعمها للكيان الصهيوني في حربها على غزة، سوف يضعها في دائرة الاستهداف، هي ومصالحها وقواتها في المنطقة، وهذا ما يحصل اليوم".
التفاصيل في الملف الصوتي..