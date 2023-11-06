https://sputnikarabic.ae/20231106/المدفعية-الروسية-تدمر-40-نقطة-تمركز-لقوات-أوكرانية-في-كراسنوليمان-1082857181.html
المدفعية الروسية تدمر 40 نقطة تمركز لقوات أوكرانية في كراسني ليمان
المدفعية الروسية تدمر 40 نقطة تمركز لقوات أوكرانية في كراسني ليمان
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز"، ألكسندر سافتشوك، اليوم الاثنين، أن رجال المدفعية هاجموا المناطق التي تتمركز فيها القوات المسلحة الأوكرانية على... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T07:22+0000
2023-11-06T07:22+0000
2023-11-06T08:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف سافتشوك أن "المدفعية الروسية أصابت خمس نقاط قوية، فضلا عن أكثر من 40 منطقة تمركزت فيها القوات العسكرية المادية مع معداتها".وبحسب سافتشوك، في منطقة غابات سيريبريانسكي، هزمت وحدات المركز بدعم من الطيران والمدفعية المجموعات الهجومية التابعة للفوج الخامس عشر من الحرس الوطني الأوكراني. بالإضافة إلى ذلك، في منطقة كريمينايا على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، قامت أنظمة الدفاع الجوي بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية.ووفقا لوزارة الدفاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تدمير أكثر من 60 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية ومركبة مدرعة وسيارتين في اتجاه كراسني ليمان.
https://sputnikarabic.ae/20230312/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-تحاول-بناء-تحصينات-جديدة-على-محور-كراسنوليمان-1074628001.html
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روسيا
المدفعية الروسية تدمر 40 نقطة تمركز لقوات أوكرانية في كراسني ليمان
07:22 GMT 06.11.2023 (تم التحديث: 08:06 GMT 06.11.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز"، ألكسندر سافتشوك، اليوم الاثنين، أن رجال المدفعية هاجموا المناطق التي تتمركز فيها القوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
وأضاف سافتشوك أن "المدفعية الروسية أصابت خمس نقاط قوية، فضلا عن أكثر من 40 منطقة تمركزت فيها القوات العسكرية المادية مع معداتها".
وبحسب سافتشوك، في منطقة غابات سيريبريانسكي، هزمت وحدات المركز بدعم من الطيران والمدفعية المجموعات الهجومية التابعة للفوج الخامس عشر من الحرس الوطني الأوكراني. بالإضافة إلى ذلك، في منطقة كريمينايا على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، قامت أنظمة الدفاع الجوي بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية.
ووفقا لوزارة الدفاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تدمير أكثر من 60 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية ومركبة مدرعة وسيارتين في اتجاه كراسني ليمان.