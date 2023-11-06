عربي
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة وتعتقل العشرات في الضفة.. صور وفيديو
Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231106/المدفعية-الروسية-توجه-ضربات-قاسية-للواء-81-الأوكراني-في-بيلوغوروفكا-فيديو--1082863044.html
المدفعية الروسية توجه ضربات قاسية للواء 81 الأوكراني في بيلوغوروفكا... فيديو
المدفعية الروسية توجه ضربات قاسية للواء 81 الأوكراني في بيلوغوروفكا... فيديو
استهدف سلاح المدفعية الروسي بضربات دقيقة وقاسية، اللواء 81 الأوكرني في منطقة بيلوغوروفكا. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T11:18+0000
2023-11-06T11:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104484/31/1044843109_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7fab2fe2279e9c26b95ceefe9bb9371f.jpg
وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها أن المدفعية الروسية نجحت في تقليص عدد صفوف مسلحي اللواء 81 المحمول جوا التابع للقوات الأوكرانية في منطقة بيلوغورفكا.وتظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، المدفعية الروسية وهي تقوم بتوجيه سلسلة من الضربات الدقيقة والقاسية على القوات الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز"، ألكسندر سافتشوك، أن رجال المدفعية هاجموا المناطق التي تتمركز فيها القوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسني ليمان.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.شاهد أيضا: المدفعية الروسية تدمر 40 نقطة تمركز لقوات أوكرانية في كراسني ليمانشاهد أيضا: "لانتسيت" روسية توجه "طعنة" قاتلة "للنمر الألماني" من نقطة ضعفه... فيديوشاهد أيضا: غواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" النووية تطلق صاروخ "بولافا" العابر للقارات.. فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104484/31/1044843109_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1f532a2a4a5c5396b7efc9791f2a01d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

المدفعية الروسية توجه ضربات قاسية للواء 81 الأوكراني في بيلوغوروفكا... فيديو

11:18 GMT 06.11.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان "مولكينو" العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس إم")
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
استهدف سلاح المدفعية الروسي بضربات دقيقة وقاسية، اللواء 81 الأوكرني في منطقة بيلوغوروفكا.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها أن المدفعية الروسية نجحت في تقليص عدد صفوف مسلحي اللواء 81 المحمول جوا التابع للقوات الأوكرانية في منطقة بيلوغورفكا.
وتظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، المدفعية الروسية وهي تقوم بتوجيه سلسلة من الضربات الدقيقة والقاسية على القوات الأوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز"، ألكسندر سافتشوك، أن رجال المدفعية هاجموا المناطق التي تتمركز فيها القوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
شاهد أيضا: المدفعية الروسية تدمر 40 نقطة تمركز لقوات أوكرانية في كراسني ليمان
شاهد أيضا: "لانتسيت" روسية توجه "طعنة" قاتلة "للنمر الألماني" من نقطة ضعفه... فيديو
شاهد أيضا: غواصة "الإمبراطور ألكسندر الثالث" النووية تطلق صاروخ "بولافا" العابر للقارات.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:03 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة وتعتقل العشرات في الضفة.. صور وفيديوأمس, 22:43 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديوأمس, 12:12 GMTПодрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала