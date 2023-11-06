المدفعية الروسية توجه ضربات قاسية للواء 81 الأوكراني في بيلوغوروفكا... فيديو
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان "مولكينو" العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس إم")
© Sputnik . Vitaliy Timkiv/
استهدف سلاح المدفعية الروسي بضربات دقيقة وقاسية، اللواء 81 الأوكرني في منطقة بيلوغوروفكا.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها أن المدفعية الروسية نجحت في تقليص عدد صفوف مسلحي اللواء 81 المحمول جوا التابع للقوات الأوكرانية في منطقة بيلوغورفكا.
وتظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، المدفعية الروسية وهي تقوم بتوجيه سلسلة من الضربات الدقيقة والقاسية على القوات الأوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة "المركز"، ألكسندر سافتشوك، أن رجال المدفعية هاجموا المناطق التي تتمركز فيها القوات المسلحة الأوكرانية على محور كراسني ليمان.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.