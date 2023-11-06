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https://sputnikarabic.ae/20231106/خبير-روسي-يحدد-كلمات-لا-يجب-قولها-بصوت-عال-أمام-الأجهزة-الذكية-1082862249.html
خبير روسي يحدد كلمات لا يجب قولها بصوت عال أمام الأجهزة الذكية
خبير روسي يحدد كلمات لا يجب قولها بصوت عال أمام الأجهزة الذكية
صرّح بافيل مياسويدوف، مدير شركة "IT-Reserve"، أن التكنولوجيا الذكية تتمتع بالكثير من المزايا، ولكنها تحمل أيضا مخاطر تكون في بعض الأحيان أكثر أهمية من الراحة. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T10:19+0000
2023-11-06T10:19+0000
مجتمع
روسيا
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وأشار إلى أن خوارزميات أي أداة ذكية تعتمد على عادات الإنسان وأقواله وأفعاله. وهذا يعني أنهم يمكن أن يكونوا عرضة لجميع أنواع الحيل. ولم يتم بعد تحديد الفرق بين المعلومات الخاصة والعامة بشكل واضح.مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس كل الشركات المصنعة تهتم بالخصوصية، ينصح مياسويدوف بأنه من الأفضل الحد من مناقشة الموضوعات الشخصية والتجارية الحساسة بوجود الجهاز الإلكتروني.وأضاف في مقابلة مع وكالة "برايم": "من المهم للغاية شراء المعدات من العلامات التجارية ذات السمعة الجيدة، وقراءة اتفاقيات المستخدم الخاصة بها عند تنشيط الأجهزة".وينصح الخبير بعدم تزويد الأجهزة الإلكترونية بالبيانات الشخصية، لأنها قد تصبح فريسة للمحتالين. وحذر من أنه باستخدام هذه المعلومات، يهاجم المتسللون الهواتف الذكية، ويتمكنون من الوصول إلى الأموال.
https://sputnikarabic.ae/20231105/دراسة-تكشف-خطورة-الجهد-البدني-على-صحة-الدماغ-1082837849.html
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روسيا

خبير روسي يحدد كلمات لا يجب قولها بصوت عال أمام الأجهزة الذكية

10:19 GMT 06.11.2023
© Photo / unsplash/Taylor Kopelأجهزة ذكية مع هاتف وساعة وسماعات
أجهزة ذكية مع هاتف وساعة وسماعات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© Photo / unsplash/Taylor Kopel
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صرّح بافيل مياسويدوف، مدير شركة "IT-Reserve"، أن التكنولوجيا الذكية تتمتع بالكثير من المزايا، ولكنها تحمل أيضا مخاطر تكون في بعض الأحيان أكثر أهمية من الراحة.
وأشار إلى أن خوارزميات أي أداة ذكية تعتمد على عادات الإنسان وأقواله وأفعاله. وهذا يعني أنهم يمكن أن يكونوا عرضة لجميع أنواع الحيل. ولم يتم بعد تحديد الفرق بين المعلومات الخاصة والعامة بشكل واضح.
مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس كل الشركات المصنعة تهتم بالخصوصية، ينصح مياسويدوف بأنه من الأفضل الحد من مناقشة الموضوعات الشخصية والتجارية الحساسة بوجود الجهاز الإلكتروني.
وأضاف في مقابلة مع وكالة "برايم": "من المهم للغاية شراء المعدات من العلامات التجارية ذات السمعة الجيدة، وقراءة اتفاقيات المستخدم الخاصة بها عند تنشيط الأجهزة".
جهد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2023
مجتمع
دراسة تكشف خطورة الجهد البدني على صحة الدماغ
أمس, 13:18 GMT
وينصح الخبير بعدم تزويد الأجهزة الإلكترونية بالبيانات الشخصية، لأنها قد تصبح فريسة للمحتالين. وحذر من أنه باستخدام هذه المعلومات، يهاجم المتسللون الهواتف الذكية، ويتمكنون من الوصول إلى الأموال.
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