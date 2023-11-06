https://sputnikarabic.ae/20231106/خبير-غزة-بوضعها-الحالي-تحولت-إلى-تهديد-حقيقي-لإسرائيل-1082869359.html
خبير: غزة بوضعها الحالي تحولت إلى تهديد حقيقي لإسرائيل
خبير: غزة بوضعها الحالي تحولت إلى تهديد حقيقي لإسرائيل
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T13:50+0000
2023-11-06T13:50+0000
2023-11-06T13:50+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: غزة بوضعها الحالي تحولت إلى تهديد حقيقي لإسرائيل
خبير: غزة بوضعها الحالي تحولت إلى تهديد حقيقي لإسرائيل
يتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، مستهدفا المستشفيات والمدارس وسيارات الإسعاف. عن هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية" الباحث في الشأن الإقليمي الدكتور عامر السبايلة:خبير: تصاعد عمليات المقاومة ضد القوات الأمريكية يتزامن مع تصاعد حدة العدوان على غزةدفعت قوات الجيش الأمريكي بتعزيزات عسكرية جديدة لقواعدها اللاشرعية في منطقة الجزيرة السورية، من بينها أسلحة ثقيلة ومدافع، عبر أكثر من 90 شاحنة، بالتزامن مع ازدياد عدد الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها هذه القواعد. حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون:خبير: ما يجري حاليا هو تحت الرصد الكامل من قبل إيرانوجهت إيران تهديدا جديدا إلى إسرائيل، بدفن الصهاينة في البحرالأبيض المتوسط بدلا من نهر النيل، فيما إذا دخلت إيران في يوم ما هذه الحرب.للحديث عن موقف إيران ودورها الميداني المقاوم في سياق المجازر التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي على مدار الأيام ضد السكان المدنيين في غزة، نستضيف من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان:خبير: الدعم الأمريكي لإسرائيل مختلف نوعيا عن الدعم الذي يُرسل إلى أوكرانياشكل التصويت الأخير في مجلس النواب على مشروع قانون لمساعدة إسرائيل دون ذكر أوكرانيا ضربة كبيرة لكييف، لأنه من دون المساعدات الأمريكية، فإن الاستراتيجية العسكرية لنظام كييف معرضة لخطر كبير. عن هذا الموضوع وغيره في سياق آخر تطورات الصراع في أوكرانيا، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي، الدكتور سمير راغب:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: غزة بوضعها الحالي تحولت إلى تهديد حقيقي لإسرائيل
تابعنا عبر
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
يتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، مستهدفا المستشفيات والمدارس وسيارات الإسعاف.
عن هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية" الباحث في الشأن الإقليمي الدكتور عامر السبايلة:
"اليوم الإسرائيلي لديه خطة مركبة على عدة مراحل والآن هو في مرحلة تفكيك غزة جغرافيا وستكون المرحلة التالية أسوأ بكثير من الأولى، لأن غزة بوضعها الحالي تحولت إلى تهديد حقيقي للإسرائيلي ولا سيما مع الانتقال من فكرة الدفاع إلى الهجوم وفكرة نقل المعركة إلى الداخل الإسرائيلي وهذا يتطلب من الإسرائيلي اليوم عملية إحداث عمق أمني جديد لمستوطنات غلاف غزة مما يعني فعليا الدخول إلى جغرافيا غزة و تغييرها".
خبير: تصاعد عمليات المقاومة ضد القوات الأمريكية يتزامن مع تصاعد حدة العدوان على غزة
دفعت قوات الجيش الأمريكي بتعزيزات عسكرية جديدة لقواعدها اللاشرعية في منطقة الجزيرة السورية، من بينها أسلحة ثقيلة ومدافع، عبر أكثر من 90 شاحنة، بالتزامن مع ازدياد عدد الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها هذه القواعد.
حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون:
"كثافة عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال الأمريكي أخذت بالتصاعد الخطير مع تصاعد حدة العدوان على غزة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد تعزيز القدرات القتالية للمجموعات الإرهابية والانفصالية المتواجدة في الساحة السورية والتي تتعرض أيضا للهجومات من قبل المقاومة العراقية والسورية. الولايات المتحدة ليست في وارد تحمّل خسائر بشرية في هذه المنطقة ونحن نتحدث عن عشرات ربما مئات القتلى في صفوف الجيش الأمريكي وهذا الرقم سيؤدي حتما إلى اتخاذ قرار من الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب".
خبير: ما يجري حاليا هو تحت الرصد الكامل من قبل إيران
وجهت إيران تهديدا جديدا إلى إسرائيل، بدفن الصهاينة في البحرالأبيض المتوسط بدلا من نهر النيل، فيما إذا دخلت إيران في يوم ما هذه الحرب.
للحديث عن موقف إيران ودورها الميداني المقاوم في سياق المجازر التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي على مدار الأيام ضد السكان المدنيين في غزة، نستضيف من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان:
"الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي تعلمان جيدا ماذا تعمل إيران وإن ما يجري حاليا كله تحت الرصد الكامل وليس مغفول عن إيران وربما الأيام القادمة ستوضح كيف هذا المحور هو المنتصر في هذه التطورات".
خبير: الدعم الأمريكي لإسرائيل مختلف نوعيا عن الدعم الذي يُرسل إلى أوكرانيا
شكل التصويت الأخير في مجلس النواب على مشروع قانون لمساعدة إسرائيل دون ذكر أوكرانيا ضربة كبيرة لكييف، لأنه من دون المساعدات الأمريكية، فإن الاستراتيجية العسكرية لنظام كييف معرضة لخطر كبير. عن هذا الموضوع وغيره في سياق آخر تطورات الصراع في أوكرانيا، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي، الدكتور سمير راغب:
"الحرب في غزة أخذت الإعلام والاهتمام والمتابعات من أوكرانيا ولكن الحرب في أوكرانيا ما زالت مستمرة والجانب الأمريكي أعلنها أنه قادر على الدعم سواء كان هو أم شركاءه الأوروبيين ولكن لو نظرنا إلى نوعية الدعم لرأينا أن الدعم الذي يوجه إلى إسرائيل هو مختلفا في النوعية عن الذي يرسل إلى أوكرانيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...