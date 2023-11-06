https://sputnikarabic.ae/20231106/خبير-غزة-بوضعها-الحالي-تحولت-إلى-تهديد-حقيقي-لإسرائيل-1082869359.html

خبير: غزة بوضعها الحالي تحولت إلى تهديد حقيقي لإسرائيل

خبير: غزة بوضعها الحالي تحولت إلى تهديد حقيقي لإسرائيل

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 06.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-06T13:50+0000

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2023-11-06T13:50+0000

راديو

شؤون عسكرية

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خبير: غزة بوضعها الحالي تحولت إلى تهديد حقيقي لإسرائيل خبير: غزة بوضعها الحالي تحولت إلى تهديد حقيقي لإسرائيل

يتواصل التصعيد في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، مستهدفا المستشفيات والمدارس وسيارات الإسعاف. عن هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية" الباحث في الشأن الإقليمي الدكتور عامر السبايلة:خبير: تصاعد عمليات المقاومة ضد القوات الأمريكية يتزامن مع تصاعد حدة العدوان على غزةدفعت قوات الجيش الأمريكي بتعزيزات عسكرية جديدة لقواعدها اللاشرعية في منطقة الجزيرة السورية، من بينها أسلحة ثقيلة ومدافع، عبر أكثر من 90 شاحنة، بالتزامن مع ازدياد عدد الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها هذه القواعد. حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون:خبير: ما يجري حاليا هو تحت الرصد الكامل من قبل إيرانوجهت إيران تهديدا جديدا إلى إسرائيل، بدفن الصهاينة في البحرالأبيض المتوسط بدلا من نهر النيل، فيما إذا دخلت إيران في يوم ما هذه الحرب.للحديث عن موقف إيران ودورها الميداني المقاوم في سياق المجازر التي يرتكبها الجيش الاسرائيلي على مدار الأيام ضد السكان المدنيين في غزة، نستضيف من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان:خبير: الدعم الأمريكي لإسرائيل مختلف نوعيا عن الدعم الذي يُرسل إلى أوكرانياشكل التصويت الأخير في مجلس النواب على مشروع قانون لمساعدة إسرائيل دون ذكر أوكرانيا ضربة كبيرة لكييف، لأنه من دون المساعدات الأمريكية، فإن الاستراتيجية العسكرية لنظام كييف معرضة لخطر كبير. عن هذا الموضوع وغيره في سياق آخر تطورات الصراع في أوكرانيا، تحدث لـ "شؤون عسكرية" الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي، الدكتور سمير راغب:التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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