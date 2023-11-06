https://sputnikarabic.ae/20231106/رجل-يطلق-عشرات-الفئران-داخل-مطعم-ماكدونالدز-في-تركيا-فيديو-1082858103.html
رجل يطلق عشرات الفئران داخل مطعم "ماكدونالدز" في تركيا... فيديو
رجل يطلق عشرات الفئران داخل مطعم "ماكدونالدز" في تركيا... فيديو
ذكرت وسائل إعلام تركية أن مجهولا أحضر صندوقا من الفئران إلى فرع مطعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة في إسطنبول، احتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T08:28+0000
2023-11-06T08:28+0000
2023-11-06T08:28+0000
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وانتشر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الجمهورية" التركية يظهر رجلا يحمل صندوقا من الفئران ويدخل إلى مطعم مملوء بالزبائن ويطلق سراحهم وهو يصرخ: "كلوا هذه الفئران، وليس لحوم المسلمين".وبحسب الصحيفة، فإن المطعم يقع في منطقة ميرتر غرب مدينة إسطنبول.وفي الوقت نفسه، نشرت شركة "ماكدونالدز" التركية بيانا نفت فيه ارتباطها بسلسلة المطاعم الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها أرسلت مساعدات إنسانية بقيمة مليون دولار لسكان غزة.وتستمر الاحتجاجات ضد مقاهي "ماكدونالدز" و"ستاربكس" في تركيا، منذ عدة أسابيع، لكنها لم تؤدي حتى الآن إلى إغلاق أي من المحلات.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
رجل يطلق عشرات الفئران داخل مطعم "ماكدونالدز" في تركيا... فيديو
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ذكرت وسائل إعلام تركية أن مجهولا أحضر صندوقا من الفئران إلى فرع مطعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة في إسطنبول، احتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وانتشر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الجمهورية" التركية يظهر رجلا يحمل صندوقا من الفئران ويدخل إلى مطعم مملوء بالزبائن ويطلق سراحهم وهو يصرخ: "كلوا هذه الفئران، وليس لحوم المسلمين".
وبحسب الصحيفة، فإن المطعم يقع في منطقة ميرتر غرب مدينة إسطنبول.
وفي الوقت نفسه، نشرت شركة "ماكدونالدز" التركية بيانا نفت فيه ارتباطها بسلسلة المطاعم الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها أرسلت مساعدات إنسانية بقيمة مليون دولار لسكان غزة.
وتستمر الاحتجاجات ضد مقاهي "ماكدونالدز" و"ستاربكس" في تركيا، منذ عدة أسابيع، لكنها لم تؤدي حتى الآن إلى إغلاق أي من المحلات.