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Военнослужащий несет боеприпасы для автоматической 30-мм пушки на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231106/سياسي-فرنسي-يرد-على-تصريحات-زيلينسكي-ما-هو-نوع-اللعبة-التي-تفعلها-1082870642.html
سياسي فرنسي يرد على تصريحات زيلينسكي: ما هو نوع اللعبة التي تفعلها
سياسي فرنسي يرد على تصريحات زيلينسكي: ما هو نوع اللعبة التي تفعلها
أعرب السياسي الفرنسي، رئيس حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، عن غضبه بسبب رفض الرئيس الأوكراني التفاوض مع موسكو وسط الوضع الصعب على خط المواجهة. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T14:32+0000
2023-11-06T14:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طوفان الأقصى
العالم
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وقال فيليبو على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "ما نوع اللعبة التي يلعبها زيلينسكي؟ لقد قال للتو إنه غير مستعد للتحدث مع روسيا! فماذا يريد أن يفعل؟ التضحية بشعبه حتى آخر أوكراني؟".وأشار إلى أنه حتى القائد الأعلى للجيش الأوكراني، فاليري زالوزجني، يعترف بأن كل شيء قد ضاع، ويقول مستشارو الرئيس للصحافة إن زيلينسكي أصيب بالجنون.وأضاف: "دعونا نوقف المذبحة، دعونا نتوقف عن إرسال مليارات اليورو".في وقت سابق، اعترف الجنرال زالوجني، في مقال لمجلة "الإيكونوميست"، بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي" فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.ومنذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني، لم تستطع القوات الأوكرانية تحقيق أي تقدم يذكر على جبهات القتال، ودمرت القوات الروسية أنواعا مختلفة من الأسلحة الغربية التي قُدمت إلى أوكرانيا، مثل الدبابات والمسيرات والقذائف وغيرها، وحققت القوات الروسية تقدما على عدد من المحاور بتنفيذ هجوم معاكس سريع بعد دحر القوات الأوكرانية.وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231106/مقطع-فيديو-متداول-لرفض-طاقمين-من-الدبابات-التابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-الدخول-في-المعركة-1082869857.html
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طوفان الأقصى, العالم
طوفان الأقصى, العالم

سياسي فرنسي يرد على تصريحات زيلينسكي: ما هو نوع اللعبة التي تفعلها

14:32 GMT 06.11.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press serviceالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© Photo / Ukrainian Presidential press service
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أعرب السياسي الفرنسي، رئيس حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، عن غضبه بسبب رفض الرئيس الأوكراني التفاوض مع موسكو وسط الوضع الصعب على خط المواجهة.
وقال فيليبو على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "ما نوع اللعبة التي يلعبها زيلينسكي؟ لقد قال للتو إنه غير مستعد للتحدث مع روسيا! فماذا يريد أن يفعل؟ التضحية بشعبه حتى آخر أوكراني؟".
وأشار إلى أنه حتى القائد الأعلى للجيش الأوكراني، فاليري زالوزجني، يعترف بأن كل شيء قد ضاع، ويقول مستشارو الرئيس للصحافة إن زيلينسكي أصيب بالجنون.
وأضاف: "دعونا نوقف المذبحة، دعونا نتوقف عن إرسال مليارات اليورو".
في وقت سابق، اعترف الجنرال زالوجني، في مقال لمجلة "الإيكونوميست"، بأنه تم الوصول إلى طريق مسدود، وقال إنه لا يأمل في تحقيق انفراجة، على الرغم من أنه وفقا لـ "مؤلفات حلف شمال الأطلسي" فإن القوات المسلحة الأوكرانية كان ينبغي أن "تخوض حربا" في شبه جزيرة القرم.
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طاقم دبابتين أوكرانيتين يرفض تنفيذ الأوامر والقيام بهجوم... فيديو
13:51 GMT
ومنذ بدء "الهجوم المضاد" الأوكراني، لم تستطع القوات الأوكرانية تحقيق أي تقدم يذكر على جبهات القتال، ودمرت القوات الروسية أنواعا مختلفة من الأسلحة الغربية التي قُدمت إلى أوكرانيا، مثل الدبابات والمسيرات والقذائف وغيرها، وحققت القوات الروسية تقدما على عدد من المحاور بتنفيذ هجوم معاكس سريع بعد دحر القوات الأوكرانية.
وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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