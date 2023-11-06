https://sputnikarabic.ae/20231106/صحيفة-واشنطن-تبعث-برسالة-تحذير-لإيران-وحزب-الله-في-حال-شن-هجمات-ضد-إسرائيل-1082861294.html
صحيفة: واشنطن تبعث برسالة تحذير لإيران و"حزب الله" في حال شن هجمات ضد إسرائيل
صحيفة: واشنطن تبعث برسالة تحذير لإيران و"حزب الله" في حال شن هجمات ضد إسرائيل
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن واشنطن بعثت برسائل إلى كل من إيران و"حزب الله"، عبر قنوات دبلوماسية ودول إقليمية، أعربت فيها عن استعدادها للتدخل... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T09:37+0000
2023-11-06T09:37+0000
2023-11-06T09:37+0000
العالم
طوفان الأقصى
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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلاً عن مصادر خاصة، أن المسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا تلك الرسائل بشكل واضح، مؤكدة أن واشنطن مستعدة للتدخل عسكريا ضد كل من إيران و"حزب الله" وضربهما، إذا هاجما إسرائيل.ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وجّه تحذيرات خلال تصريحات له في مطار بغداد، أثناء مغادرته العراق، من أن الهجمات على القوات الأمريكية والأهداف المدنية في المنطقة سيتم الرد عليها بالمثل.وأشار بلينكن إلى أن "الهجمات والتهديدات القادمة من الميليشيات المتحالفة مع إيران غير مقبولة على الإطلاق"، مؤكدًا: "سنفعل ما هو ضروري لحماية أفرادنا، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين".
https://sputnikarabic.ae/20231106/وزير-لبناني-حزب-الله-يعتمد-المشاغلة-والرد-المناسب-ولا-ثقة-بالمؤسسات-الدولية-1082858995.html
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العالم, طوفان الأقصى
صحيفة: واشنطن تبعث برسالة تحذير لإيران و"حزب الله" في حال شن هجمات ضد إسرائيل
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، أن واشنطن بعثت برسائل إلى كل من إيران و"حزب الله"، عبر قنوات دبلوماسية ودول إقليمية، أعربت فيها عن استعدادها للتدخل عسكريا إذا شنّا هجمات ضد إسرائيل.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلاً عن مصادر خاصة، أن المسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا تلك الرسائل بشكل واضح، مؤكدة أن واشنطن مستعدة للتدخل عسكريا ضد كل من إيران و"حزب الله" وضربهما، إذا هاجما إسرائيل.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وجّه تحذيرات خلال تصريحات له في مطار بغداد، أثناء مغادرته العراق، من أن الهجمات على القوات الأمريكية والأهداف المدنية في المنطقة سيتم الرد عليها بالمثل.
وأشار بلينكن إلى أن "الهجمات والتهديدات القادمة من الميليشيات المتحالفة مع إيران غير مقبولة على الإطلاق"، مؤكدًا: "سنفعل ما هو ضروري لحماية أفرادنا، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين".