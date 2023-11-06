https://sputnikarabic.ae/20231106/ضابط-أمريكي-أوكرانيا-تدق-ناقوس-الخطر-بسبب-أوامر--زيلينسكي-المستحيلة--1082876444.html
ضابط أمريكي: أوكرانيا تدق "ناقوس الخطر" بسبب أوامر زيلينسكي المستحيلة
ضابط أمريكي: أوكرانيا تدق "ناقوس الخطر" بسبب أوامر زيلينسكي المستحيلة
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، لاري جونسون، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يصدر أوامر يستحيل على القوات... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T16:02+0000
2023-11-06T16:02+0000
2023-11-06T16:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال جونسون: "إنه (زيلينسكي) يعطي أوامر بالهجوم هنا وهناك، فيرد القادة على الأرض: كيف؟ ليس لدينا معدات وبالتأكيد ليس لدينا ما يكفي من القوة البشرية لأن كل شيء كان لدينا دمرته القوات الروسية خلال الأشهر الخمسة الماضية".وأوضح جونسون خلال مقابلة مع قناة "Stephen Gardner" على موقع "يوتيوب" أن كييف لم يعد لديها فرصة لتغيير الوضع، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الناتو أصبح الآن أكثر قلقا بشأن الحرب في الشرق الأوسط.وفي الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام فلاديمير زيلينسكي، آخذ في الضعف. وبعد تدهور الوضع في الشرق الأوسط، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعم كل من كييف وتل أبيب. وفي الوقت ذاته، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأمريكيين، في أكتوبر/تشرين الأول، مشروع قانون يسمح بتخصيص المساعدات لإسرائيل، ولكن ليس لرعاية أوكرانيا. يأتي ذلك بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي طلب ميزانية إلى مجلس النواب بقيمة 61.4 مليار دولار مخصصة للجمهورية السوفييتية السابقة.
https://sputnikarabic.ae/20231106/طائرات-حربية-تكتيكية-روسية-تدمر-مخازن-الزوارق-المسيرة-وذخيرة-سلاح-الطيران-الأوكراني--عاجل-1082863715.html
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روسيا
ضابط أمريكي: أوكرانيا تدق "ناقوس الخطر" بسبب أوامر زيلينسكي المستحيلة
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أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، لاري جونسون، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يصدر أوامر يستحيل على القوات الأوكرانية تنفيذها.
وقال جونسون: "إنه (زيلينسكي) يعطي أوامر بالهجوم هنا وهناك، فيرد القادة على الأرض: كيف؟ ليس لدينا معدات وبالتأكيد ليس لدينا ما يكفي من القوة البشرية لأن كل شيء كان لدينا دمرته القوات الروسية خلال الأشهر الخمسة الماضية".
وأكد جونسون أن العالم يشهد الآن الموت البطيء لأوكرانيا.
وأوضح جونسون خلال مقابلة مع قناة "Stephen Gardner" على موقع "يوتيوب" أن كييف لم يعد لديها فرصة لتغيير الوضع، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الناتو أصبح الآن أكثر قلقا بشأن الحرب في الشرق الأوسط.
وفي الآونة الأخيرة، كتبت وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الغرب بدأ يتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام فلاديمير زيلينسكي، آخذ في الضعف. وبعد تدهور الوضع في الشرق الأوسط، وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بدعم كل من كييف وتل أبيب. وفي الوقت ذاته، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأمريكيين، في أكتوبر/تشرين الأول، مشروع قانون يسمح بتخصيص المساعدات لإسرائيل، ولكن ليس لرعاية أوكرانيا. يأتي ذلك بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي طلب ميزانية إلى مجلس النواب بقيمة 61.4 مليار دولار مخصصة للجمهورية السوفييتية السابقة.