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ضجة إعلامية بعد فشل بلينكن بمعانقة وزير الخارجية التركي... فيديو
ضجة إعلامية بعد فشل بلينكن بمعانقة وزير الخارجية التركي... فيديو
أفادت وسائل إعلام تركية بأن المواطنين في البلاد يناقشون على وسائل التواصل الاجتماعي، ما وصفته بـ"صدمة" وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بعد محاولته... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T12:40+0000
2023-11-06T12:40+0000
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ونشرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للاجتماع، وتظهر اللقطات كيف يحاول بلينكن، بعد مصافحة قوية، أن يعانق فيدان ويتقدم خطوة إلى الأمام، لكن فيدان يتراجع خطوة إلى الوراء ويواصل الضغط على يد نظيره.ووصفت صحيفة "الصباح" الحادثة بأنها "صدمة" لبلينكن، وكتبت الصحيفة: "حاول بلينكن معانقة هاكان فيدان الذي صافحه، إلا أنه تعرض لصدمة من حركة فيدان".وفي وقت سابق، لفتت وسائل إعلام تركية الانتباه إلى غياب مسؤولين رفيعي المستوى، بين أولئك الذين التقوا بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بليكن، في أنقرة.يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد وصل إلى العاصمة التركية، صباح اليوم الاثنين.
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أخبار تركيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ضجة إعلامية بعد فشل بلينكن بمعانقة وزير الخارجية التركي... فيديو

12:40 GMT 06.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martinوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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أفادت وسائل إعلام تركية بأن المواطنين في البلاد يناقشون على وسائل التواصل الاجتماعي، ما وصفته بـ"صدمة" وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بعد محاولته معانقة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال ترحيب الأخير به وتراجعه خطوة إلى الوراء.
ونشرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للاجتماع، وتظهر اللقطات كيف يحاول بلينكن، بعد مصافحة قوية، أن يعانق فيدان ويتقدم خطوة إلى الأمام، لكن فيدان يتراجع خطوة إلى الوراء ويواصل الضغط على يد نظيره.
ووصفت صحيفة "الصباح" الحادثة بأنها "صدمة" لبلينكن، وكتبت الصحيفة: "حاول بلينكن معانقة هاكان فيدان الذي صافحه، إلا أنه تعرض لصدمة من حركة فيدان".
وفي وقت سابق، لفتت وسائل إعلام تركية الانتباه إلى غياب مسؤولين رفيعي المستوى، بين أولئك الذين التقوا بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بليكن، في أنقرة.
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد وصل إلى العاصمة التركية، صباح اليوم الاثنين.
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