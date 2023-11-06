https://sputnikarabic.ae/20231106/ضجة-إعلامية-بعد-فشل-بلينكن-بمعانقة-وزير-الخارجية-التركي-فيديو-1082865652.html
ضجة إعلامية بعد فشل بلينكن بمعانقة وزير الخارجية التركي... فيديو
ضجة إعلامية بعد فشل بلينكن بمعانقة وزير الخارجية التركي... فيديو
أفادت وسائل إعلام تركية بأن المواطنين في البلاد يناقشون على وسائل التواصل الاجتماعي، ما وصفته بـ"صدمة" وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بعد محاولته... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T12:40+0000
2023-11-06T12:40+0000
2023-11-06T12:40+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082020855_0:7:1000:570_1920x0_80_0_0_e05af87026a31662fb33de4edeadf8af.jpg
ونشرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للاجتماع، وتظهر اللقطات كيف يحاول بلينكن، بعد مصافحة قوية، أن يعانق فيدان ويتقدم خطوة إلى الأمام، لكن فيدان يتراجع خطوة إلى الوراء ويواصل الضغط على يد نظيره.ووصفت صحيفة "الصباح" الحادثة بأنها "صدمة" لبلينكن، وكتبت الصحيفة: "حاول بلينكن معانقة هاكان فيدان الذي صافحه، إلا أنه تعرض لصدمة من حركة فيدان".وفي وقت سابق، لفتت وسائل إعلام تركية الانتباه إلى غياب مسؤولين رفيعي المستوى، بين أولئك الذين التقوا بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بليكن، في أنقرة.يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد وصل إلى العاصمة التركية، صباح اليوم الاثنين.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/0f/1082020855_66:0:954:666_1920x0_80_0_0_6824dc81b26ec1202800515b30f40dd0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ضجة إعلامية بعد فشل بلينكن بمعانقة وزير الخارجية التركي... فيديو
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام تركية بأن المواطنين في البلاد يناقشون على وسائل التواصل الاجتماعي، ما وصفته بـ"صدمة" وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بعد محاولته معانقة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال ترحيب الأخير به وتراجعه خطوة إلى الوراء.
ونشرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو للاجتماع، وتظهر اللقطات كيف يحاول بلينكن، بعد مصافحة قوية، أن يعانق فيدان ويتقدم خطوة إلى الأمام، لكن فيدان يتراجع خطوة إلى الوراء ويواصل الضغط على يد نظيره.
ووصفت صحيفة "الصباح" الحادثة بأنها "صدمة" لبلينكن، وكتبت الصحيفة: "حاول بلينكن معانقة هاكان فيدان الذي صافحه، إلا أنه تعرض لصدمة من حركة فيدان".
وفي وقت سابق، لفتت وسائل إعلام تركية الانتباه إلى غياب مسؤولين رفيعي المستوى، بين أولئك الذين التقوا بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بليكن، في أنقرة.
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد وصل إلى العاصمة التركية، صباح اليوم الاثنين.