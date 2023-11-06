عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231106/ضجة-بسبب-ميزة-لدى-واتس-آب-تنتج-طفلا-فلسطينيا-مسلحا--1082875261.html
ضجة بسبب ميزة لدى "واتس آب" تنتج طفلا فلسطينيا مسلحا
ضجة بسبب ميزة لدى "واتس آب" تنتج طفلا فلسطينيا مسلحا
أفادت وسائل إعلام غربية بأن خدمة توليد الصور في "واتس آب" تظهر صوراً لأطفال فلسطينيين يحملون أسلحة عند الطلب بمصطلحات "فلسطين"، أو "فلسطيني"، أو "فتى مسلم... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T15:27+0000
2023-11-06T15:27+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082874937_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_82f8248ef4de0a86cfe38bf554e2650c.jpg
وتحققت تلك الوسائل من الأمر، من خلال لقطات الشاشة واختباراتها الخاصة، وأظهرت ملصقات مختلفة تصور أسلحة في نتائج البحث الثلاثة.وعلى النقيض تماماً، أدت طلبات البحث باستخدام مصطلح "إسرائيل"، أو "فتى إسرائيلي"، إلى ظهور رسوم كاريكاتورية لأطفال يلعبون كرة القدم ويقرأون.وبحسب "الغارديان"، ردا على طلب باستخدام مصطلح "الجيش الإسرائيلي"، أنشأ الذكاء الاصطناعي رسومات لجنود يبتسمون، ويصلّون، من دون استخدام أسلحة.ويتيح تطبيق "واتس آب"، المملوك لشركة "Meta"، للمستخدمين تجربة إنشاء صور AI خاصة "لإنشاء ملصق". وتطالب هذه الميزة المستخدمين "بتحويل الأفكار إلى ملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي".وشارك أحد المستخدمين لقطات شاشة لعملية بحث عن "فلسطيني" نتج عنها صورة أخرى مختلفة لرجل يحمل مسدسا.
https://sputnikarabic.ae/20231106/خبير-روسي-يحدد-كلمات-لا-يجب-قولها-بصوت-عال-أمام-الأجهزة-الذكية-1082862249.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082874937_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_b5bf376b4408db1fe544bc24972f61ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

ضجة بسبب ميزة لدى "واتس آب" تنتج طفلا فلسطينيا مسلحا

15:27 GMT 06.11.2023
© Photo / unsplash/Eyestetix Studioواتس آب
واتس آب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© Photo / unsplash/Eyestetix Studio
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وسائل إعلام غربية بأن خدمة توليد الصور في "واتس آب" تظهر صوراً لأطفال فلسطينيين يحملون أسلحة عند الطلب بمصطلحات "فلسطين"، أو "فلسطيني"، أو "فتى مسلم فلسطيني".
وتحققت تلك الوسائل من الأمر، من خلال لقطات الشاشة واختباراتها الخاصة، وأظهرت ملصقات مختلفة تصور أسلحة في نتائج البحث الثلاثة.
وعلى النقيض تماماً، أدت طلبات البحث باستخدام مصطلح "إسرائيل"، أو "فتى إسرائيلي"، إلى ظهور رسوم كاريكاتورية لأطفال يلعبون كرة القدم ويقرأون.
أجهزة ذكية مع هاتف وساعة وسماعات - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
مجتمع
خبير روسي يحدد كلمات لا يجب قولها بصوت عال أمام الأجهزة الذكية
10:19 GMT
وبحسب "الغارديان"، ردا على طلب باستخدام مصطلح "الجيش الإسرائيلي"، أنشأ الذكاء الاصطناعي رسومات لجنود يبتسمون، ويصلّون، من دون استخدام أسلحة.
ويتيح تطبيق "واتس آب"، المملوك لشركة "Meta"، للمستخدمين تجربة إنشاء صور AI خاصة "لإنشاء ملصق". وتطالب هذه الميزة المستخدمين "بتحويل الأفكار إلى ملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي".
وشارك أحد المستخدمين لقطات شاشة لعملية بحث عن "فلسطيني" نتج عنها صورة أخرى مختلفة لرجل يحمل مسدسا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:23 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة وتعتقل العشرات في الضفة.. صور وفيديوأمس, 22:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала