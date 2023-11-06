ضجة بسبب ميزة لدى "واتس آب" تنتج طفلا فلسطينيا مسلحا
© Photo / unsplash/Eyestetix Studioواتس آب
© Photo / unsplash/Eyestetix Studio
أفادت وسائل إعلام غربية بأن خدمة توليد الصور في "واتس آب" تظهر صوراً لأطفال فلسطينيين يحملون أسلحة عند الطلب بمصطلحات "فلسطين"، أو "فلسطيني"، أو "فتى مسلم فلسطيني".
وتحققت تلك الوسائل من الأمر، من خلال لقطات الشاشة واختباراتها الخاصة، وأظهرت ملصقات مختلفة تصور أسلحة في نتائج البحث الثلاثة.
وعلى النقيض تماماً، أدت طلبات البحث باستخدام مصطلح "إسرائيل"، أو "فتى إسرائيلي"، إلى ظهور رسوم كاريكاتورية لأطفال يلعبون كرة القدم ويقرأون.
وبحسب "الغارديان"، ردا على طلب باستخدام مصطلح "الجيش الإسرائيلي"، أنشأ الذكاء الاصطناعي رسومات لجنود يبتسمون، ويصلّون، من دون استخدام أسلحة.
WhatsApp’s AI shows gun-wielding children when prompted with ‘Palestine’#Palestine #GazaUnderAttack pic.twitter.com/TCifZHbF8x— Nepali Routine (@NepaliRoutine) November 5, 2023
ويتيح تطبيق "واتس آب"، المملوك لشركة "Meta"، للمستخدمين تجربة إنشاء صور AI خاصة "لإنشاء ملصق". وتطالب هذه الميزة المستخدمين "بتحويل الأفكار إلى ملصقات باستخدام الذكاء الاصطناعي".
#WhatsApp’s AI shows gun-wielding children when prompted with ‘Palestine’— Basimoz 🍂🇵🇸 (@basma_elabasy) November 4, 2023
By contrast, prompts for ‘Israeli’ do not generate images of people wielding guns, even in response to a prompt for ‘Israel army’https://t.co/0XNilnGFvL#stop_double_standards #StopTheGenocide#FreeGaza pic.twitter.com/EiFLCc610E
وشارك أحد المستخدمين لقطات شاشة لعملية بحث عن "فلسطيني" نتج عنها صورة أخرى مختلفة لرجل يحمل مسدسا.