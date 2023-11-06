https://sputnikarabic.ae/20231106/طائرات-حربية-تكتيكية-روسية-تدمر-مخازن-الزوارق-المسيرة-وذخيرة-سلاح-الطيران-الأوكراني--عاجل-1082863715.html
طائرات حربية تكتيكية روسية تدمر مخازن الزوارق المسيرة وذخيرة سلاح الطيران الأوكراني
طائرات حربية تكتيكية روسية تدمر مخازن الزوارق المسيرة وذخيرة سلاح الطيران الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرات حربية تكتيكية روسية دمرت مواقع تخزين الزوارق المسيرة، وذخيرة سلاح الطيران الأوكراني في 117 منطقة. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T11:28+0000
2023-11-06T11:28+0000
2023-11-06T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي والتكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات الروسية مواقع تخزين الزوارق المسيرة، وكذلك ذخيرة سلاح الطيران والقوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في 117 منطقة".وأضاف البيان أنه تم تدمير 23 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 135 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 شاحنات صغيرة.وتابع البيان: "على اتجاه دونيتسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" هجومين للعدو في مناطق كورديوموفكا وأندريفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".و بلغ إجمالي خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 220 عسكريا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 سيارات.
https://sputnikarabic.ae/20231106/المدفعية-الروسية-توجه-ضربات-قاسية-للواء-81-الأوكراني-في-بيلوغوروفكا-فيديو--1082863044.html
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روسيا
طائرات حربية تكتيكية روسية تدمر مخازن الزوارق المسيرة وذخيرة سلاح الطيران الأوكراني
11:28 GMT 06.11.2023 (تم التحديث: 11:46 GMT 06.11.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن طائرات حربية تكتيكية روسية دمرت مواقع تخزين الزوارق المسيرة، وذخيرة سلاح الطيران الأوكراني في 117 منطقة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر الطيران العملياتي والتكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات الروسية مواقع تخزين الزوارق المسيرة، وكذلك ذخيرة سلاح الطيران والقوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في 117 منطقة".
وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي اعترضت صاروخين من طراز "هيمارس".
وأضاف البيان أنه تم تدمير 23 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه.
وتابع البيان: "على اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية، 6 هجمات للعدو في مناطق تيمكوفكا وزاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 135 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 شاحنات صغيرة.
وأشار البيان إلى أن القوات الروسية حيدت نحو 100 جندي، ودمرت 4 مركبات قتالية مدرعة، و5 سيارات، ومدفع "دي-30" على اتجاه كراسني ليمان.
وتابع البيان: "على اتجاه دونيتسك، صدت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" هجومين للعدو في مناطق كورديوموفكا وأندريفكا وكليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
و بلغ إجمالي خسائر العدو على هذا الاتجاه نحو 220 عسكريا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 سيارات.