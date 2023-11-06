https://sputnikarabic.ae/20231106/طهران-أمريكا-أبلغتنا-رسالة-برغبتها-في-وقف-إطلاق-النار،-لكنها-عمليا-تدعم-الإبادة-الجماعية-في-غزة--1082870160.html

طهران: أمريكا أبلغتنا برسالة رغبتها في وقف إطلاق النار لكنها عمليا تدعم الإبادة الجماعية في غزة

طهران: أمريكا أبلغتنا برسالة رغبتها في وقف إطلاق النار لكنها عمليا تدعم الإبادة الجماعية في غزة

صرّح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن أمريكا أرسلت رسالة إلى إيران أخطرت فيها برغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق النار على غزة. 06.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقال عبد اللهيان بحسب ما نقلته وكالة "إيريب" الحكومية: "قبل ثلاثة أيام، أرسل لنا الجانب الأمريكي رسالة ذكر فيها أن أمريكا تسعى إلى وقف إطلاق النار في فلسطين، وقد اتخذت بالفعل إجراءات في هذا الصدد، ولكن عمليا لم تدعم واشنطن سوى الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غزة".وتابع: "نأمل أن تغير أمريكا سياستها الخارجية فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي في أقرب وقت ممكن، وأن تتوقف عن دعم إسرائيل".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم 8 أكتوبرالماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الماضي، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231106/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-على-غزة-لتتجاوز-10-آلاف-قتيل-منذ-بداية-التصعيد-1082869982.html

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