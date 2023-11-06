عربي
https://sputnikarabic.ae/20231106/عبد-اللهيان-اتساع-نطاق-الحرب-أمر-لا-مفر-منه-إذا-واصلت-إسرائيل-قصفها-لغزة-1082853558.html
عبد اللهيان: اتساع نطاق الحرب "أمر لا مفر منه" إذا واصلت إسرائيل قصفها لغزة
عبد اللهيان: اتساع نطاق الحرب "أمر لا مفر منه" إذا واصلت إسرائيل قصفها لغزة
حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، من احتمالية اتساع الصراع في الشرق الأوسط إذا استمرت إسرائيل في قصف سكان قطاع غزة. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T01:21+0000
2023-11-06T01:21+0000
وزير الخارجية الإيراني
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/07/1079851354_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_dfa4ca7dc8e720765dc12a1c6128e7cb.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان في مقابلة تلفزيونية مع قنلة إيطالية، "اتساع نطاق الحرب سيكون أمر لا مفر منه إذا واصلت إسرائيل هجماتها ضد السكان المدنيين في غزة".وأشار إلى أنه يجب على إيطاليا الضغط على الولايات المتحدة، التي تسيطر على القوة العسكرية لإسرائيل، لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار. مضيفا: "وإلا فإن الصراع سيشتعل".هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الماضي، أعادت السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231106/ملك-الأردن-قواتنا-الجوية-تمكنت-من-إنزال-مساعدات-طبية-للمستشفى-الميداني-الأردني-بغزة-صور-1082853146.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/07/1079851354_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_ed47885dc631eff4b95a6c262e15fe12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وزير الخارجية الإيراني, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم
وزير الخارجية الإيراني, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم

عبد اللهيان: اتساع نطاق الحرب "أمر لا مفر منه" إذا واصلت إسرائيل قصفها لغزة

01:21 GMT 06.11.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبرTelegramNabd
حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، من احتمالية اتساع الصراع في الشرق الأوسط إذا استمرت إسرائيل في قصف سكان قطاع غزة.
موسكو - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان في مقابلة تلفزيونية مع قنلة إيطالية، "اتساع نطاق الحرب سيكون أمر لا مفر منه إذا واصلت إسرائيل هجماتها ضد السكان المدنيين في غزة".
وأضاف، "هناك قوى مقاومة أخرى في لبنان واليمن يمكنها التصعيد".
وأشار إلى أنه يجب على إيطاليا الضغط على الولايات المتحدة، التي تسيطر على القوة العسكرية لإسرائيل، لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار. مضيفا: "وإلا فإن الصراع سيشتعل".
هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
ملك الأردن: قواتنا الجوية تمكنت من إنزال مساعدات طبية للمستشفى الميداني الأردني بغزة.. صور
00:38 GMT
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الماضي، أعادت السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل القصف وزيارة بلينكن لم تقدم شيئا.. صور وفيديوأمس, 22:43 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتداد المواجهات البرية في غزة.. صور وفيديوأمس, 12:12 GMTПодрыв боеприпаса, сбрасываемого с БПЛА, в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала