https://sputnikarabic.ae/20231106/عبد-اللهيان-اتساع-نطاق-الحرب-أمر-لا-مفر-منه-إذا-واصلت-إسرائيل-قصفها-لغزة-1082853558.html
عبد اللهيان: اتساع نطاق الحرب "أمر لا مفر منه" إذا واصلت إسرائيل قصفها لغزة
عبد اللهيان: اتساع نطاق الحرب "أمر لا مفر منه" إذا واصلت إسرائيل قصفها لغزة
حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، من احتمالية اتساع الصراع في الشرق الأوسط إذا استمرت إسرائيل في قصف سكان قطاع غزة. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T01:21+0000
2023-11-06T01:21+0000
2023-11-06T01:21+0000
وزير الخارجية الإيراني
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان في مقابلة تلفزيونية مع قنلة إيطالية، "اتساع نطاق الحرب سيكون أمر لا مفر منه إذا واصلت إسرائيل هجماتها ضد السكان المدنيين في غزة".وأشار إلى أنه يجب على إيطاليا الضغط على الولايات المتحدة، التي تسيطر على القوة العسكرية لإسرائيل، لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار. مضيفا: "وإلا فإن الصراع سيشتعل".هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الماضي، أعادت السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231106/ملك-الأردن-قواتنا-الجوية-تمكنت-من-إنزال-مساعدات-طبية-للمستشفى-الميداني-الأردني-بغزة-صور-1082853146.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
وزير الخارجية الإيراني, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم
وزير الخارجية الإيراني, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم
عبد اللهيان: اتساع نطاق الحرب "أمر لا مفر منه" إذا واصلت إسرائيل قصفها لغزة
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حذر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، من احتمالية اتساع الصراع في الشرق الأوسط إذا استمرت إسرائيل في قصف سكان قطاع غزة.
موسكو - سبوتنيك. وقال عبد اللهيان في مقابلة تلفزيونية مع قنلة إيطالية، "اتساع نطاق الحرب سيكون أمر لا مفر منه إذا واصلت إسرائيل هجماتها ضد السكان المدنيين في غزة".
وأضاف، "هناك قوى مقاومة أخرى في لبنان واليمن يمكنها التصعيد".
وأشار إلى أنه يجب على إيطاليا الضغط على الولايات المتحدة، التي تسيطر على القوة العسكرية لإسرائيل، لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار. مضيفا: "وإلا فإن الصراع سيشتعل".
هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الماضي، أعادت السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.