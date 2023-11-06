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https://sputnikarabic.ae/20231106/غوتيريش-يعرب-عن-قلقه-إزاء-توسع-رقعة-الصراع-الإسرائيلي-الفلسطيني--1082879571.html
غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء توسع رقعة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء توسع رقعة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء توسع الصراع في الشرق الأوسط، ودعا إلى وقف التصعيد. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T18:06+0000
2023-11-06T18:06+0000
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وقال غوتيريش للصحفيين: "ما زلت أشعر بقلق عميق إزاء تزايد العنف واتساع نطاق الصراع. يجب ألا ننسى خطر انتشاره إلى جزء أوسع من المنطقة".ووصف غوتيريش الضفة الغربية والقدس ضمن "المناطق الساخنة" التي يمكن أن يخرج الوضع فيها عن السيطرة، وأعرب أيضا عن قلقه بشأن "تصعيد الوضع في لبنان وسوريا والعراق واليمن".وأضاف: "يجب وقف التصعيد".ودعا غوتيريش إلى احترام القانون الإنساني من قبل طرفي النزاع في الشرق الأوسط.وقال: "يجب أن تكون حماية المدنيين غير مشروطة. إنني أشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها".وأشار إلى أن "الصراع المتنامي يهز العالم ويهز المنطقة ويحصد أرواح الأبرياء".وأكد أن الكارثة التي تلوح في الأفق تجعل الحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار أكثر إلحاحا وإلحاحا كل ساعة.ولفت إلى أن عددا كبيرا من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة لقوا حتفهم منذ بدء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن العدد كان أكبر من أي فترة أخرى في تاريخ المنظمة.
https://sputnikarabic.ae/20231106/الخارجية-الفلسطينية-العالم-يتحرك-من-أجل-240-أسيرا-إسرائيليا-ويتجاهل-مليونين-في-غزة-1082878282.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة

غوتيريش يعرب عن قلقه إزاء توسع رقعة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

18:06 GMT 06.11.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء توسع الصراع في الشرق الأوسط، ودعا إلى وقف التصعيد.
وقال غوتيريش للصحفيين: "ما زلت أشعر بقلق عميق إزاء تزايد العنف واتساع نطاق الصراع. يجب ألا ننسى خطر انتشاره إلى جزء أوسع من المنطقة".
ووصف غوتيريش الضفة الغربية والقدس ضمن "المناطق الساخنة" التي يمكن أن يخرج الوضع فيها عن السيطرة، وأعرب أيضا عن قلقه بشأن "تصعيد الوضع في لبنان وسوريا والعراق واليمن".
وأضاف: "يجب وقف التصعيد".
ودعا غوتيريش إلى احترام القانون الإنساني من قبل طرفي النزاع في الشرق الأوسط.
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وقال: "يجب أن تكون حماية المدنيين غير مشروطة. إنني أشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي التي نشهدها".
وأشار إلى أن "الصراع المتنامي يهز العالم ويهز المنطقة ويحصد أرواح الأبرياء".
وأكد أن الكارثة التي تلوح في الأفق تجعل الحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار أكثر إلحاحا وإلحاحا كل ساعة.
ولفت إلى أن عددا كبيرا من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة لقوا حتفهم منذ بدء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن العدد كان أكبر من أي فترة أخرى في تاريخ المنظمة.
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