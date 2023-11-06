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فصائل عراقية تعلن استهداف 4 قواعد أمريكية في العراق وسوريا
فصائل عراقية تعلن استهداف 4 قواعد أمريكية في العراق وسوريا
أعلنت فصائل "المقاومة الإسلامية" في العراق، مساء اليوم الاثنين، استهداف 4 قواعد أمريكية بـ 6 هجمات في سوريا والعراق. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T18:29+0000
2023-11-06T18:29+0000
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وقالت "المقاومة الإسلامية"، في بيان لها، إن "مجاهديها استهدفوا قاعدة "عين الأسد" غربي العراق بثلاثة هجمات"، مضيفة أن "قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمالي العراق، وقاعدتي "تل البيدر" شمال سوريا و"التنف" جنوب سوريا تم استهدافهم بضربة لكل واحدة منذ فجر اليوم وخلال أوقات مختلفة".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أمس الأحد، بدوي سلسلة انفجارات متتالية في القاعدة الأمريكية في منطقة تل بيدر شمالي مدينة الحسكة السورية، والتي تُستهدف للمرة الأولى.وأضاف مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن طائرات مسيرة قادمة من العراق استهدفت القاعدة الأمريكية في تل بيدر في ريف مدينة الحسكة ( 30 كم شمال غربي المدينة)، والتي تضم مقر قيادة قوات ما يسمى "التحالف الدولي"، حيث سُمع أكثر من صوت انفجار ضمن القاعدة.وبينت المصادر بأن الهجوم هو الأول الذي تتعرض له القاعدة، بعد ارتفاع عدد الهجمات التي تستهدف القواعد الأمريكية شرقي سوريا، إثر الهجمات الجوية الذي يتعرض لها قطاع غزة في فلسطين.ويأتي الهجوم الجديد بعد ساعات من تعرض قاعدة أمريكية في مدينة الشدادي النفطية لهجومين صاروخيين، الأول في صباح السبت والثاني في مساء اليوم نفسه، على حسب تعبير المراسل.كما استهدفت فصائل عراقية مسلحة، ليل الجمعة/ السبت الماضي، قاعدة "حرير" الأمريكية شمالي العراق بطائرتين مسيرتين.الجدير بالذكر أن جميع القواعد الأمريكية، انطلاقًا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية، إلى أكثر من 50 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي، وذلك نقلاً عن مراسل "سبوتنيك".
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

فصائل عراقية تعلن استهداف 4 قواعد أمريكية في العراق وسوريا

18:29 GMT 06.11.2023
© AP Photo / Ali Abdul Hassanتداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية "عين الأسد" في العراق، 13 يناير 2019
تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Ali Abdul Hassan
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أعلنت فصائل "المقاومة الإسلامية" في العراق، مساء اليوم الاثنين، استهداف 4 قواعد أمريكية بـ 6 هجمات في سوريا والعراق.
وقالت "المقاومة الإسلامية"، في بيان لها، إن "مجاهديها استهدفوا قاعدة "عين الأسد" غربي العراق بثلاثة هجمات"، مضيفة أن "قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمالي العراق، وقاعدتي "تل البيدر" شمال سوريا و"التنف" جنوب سوريا تم استهدافهم بضربة لكل واحدة منذ فجر اليوم وخلال أوقات مختلفة".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أمس الأحد، بدوي سلسلة انفجارات متتالية في القاعدة الأمريكية في منطقة تل بيدر شمالي مدينة الحسكة السورية، والتي تُستهدف للمرة الأولى.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن طائرات مسيرة قادمة من العراق استهدفت القاعدة الأمريكية في تل بيدر في ريف مدينة الحسكة ( 30 كم شمال غربي المدينة)، والتي تضم مقر قيادة قوات ما يسمى "التحالف الدولي"، حيث سُمع أكثر من صوت انفجار ضمن القاعدة.
وبينت المصادر بأن الهجوم هو الأول الذي تتعرض له القاعدة، بعد ارتفاع عدد الهجمات التي تستهدف القواعد الأمريكية شرقي سوريا، إثر الهجمات الجوية الذي يتعرض لها قطاع غزة في فلسطين.
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ويأتي الهجوم الجديد بعد ساعات من تعرض قاعدة أمريكية في مدينة الشدادي النفطية لهجومين صاروخيين، الأول في صباح السبت والثاني في مساء اليوم نفسه، على حسب تعبير المراسل.
كما استهدفت فصائل عراقية مسلحة، ليل الجمعة/ السبت الماضي، قاعدة "حرير" الأمريكية شمالي العراق بطائرتين مسيرتين.
الجدير بالذكر أن جميع القواعد الأمريكية، انطلاقًا من قاعدة التنف في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية، إلى أكثر من 50 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي، وذلك نقلاً عن مراسل "سبوتنيك".
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