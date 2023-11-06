https://sputnikarabic.ae/20231106/فيديو-مسرب-لـحزب-الله-يكشف-عن-مشاهد-تحمل-رسالة-لحاملات-الطائرات-الأمريكية-فيديو--1082870930.html
فيديو مسرب لـ"حزب الله" يكشف عن مشاهد تحمل رسالة لحاملات الطائرات الأمريكية... فيديو
فيديو مسرب لـ"حزب الله" يكشف عن مشاهد تحمل رسالة لحاملات الطائرات الأمريكية... فيديو
تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد قيل إنها من "حزب الله" اللبناني، تتضمن في طياتها رسالة واضحة إلى حاملات الطائرات الأمريكية التي تم حشدها في البحر... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T14:23+0000
2023-11-06T14:23+0000
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وتظهر المشاهد صواريخ "نور" المضادة للسفن البحرية، الأمر الذي اعتبره كثيرون بمثابة رسالة واضحة من الحزب اللبناني إلى حاملات الطائرات الأمريكية والغواصة الأمريكية التي وصلت، اليوم الاثنين، إلى الشرق الأوسط.وقال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، يوم الجمعة، في رسالة إلى الأمريكيين، خلال الاحتفال التّكريمي الذي نظمه الحزب لـ"الشهداء الذين ارتقوا في المواجهات العسكرية الدائرة على الحدود مع جنوب لبنان": "أساطيلكم في البحر المتوسط لن تخيفنا في يوم من الأيام، ولقد أعددنا لها عدّتها أيضا".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.
https://sputnikarabic.ae/20231106/إسرائيل-تتحدث-عن-سبب-وجود-غواصة-أوهايو-النووية-الأمريكية-في-الشرق-الأوسط--1082867434.html
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فيديو مسرب لـ"حزب الله" يكشف عن مشاهد تحمل رسالة لحاملات الطائرات الأمريكية... فيديو
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تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد قيل إنها من "حزب الله" اللبناني، تتضمن في طياتها رسالة واضحة إلى حاملات الطائرات الأمريكية التي تم حشدها في البحر المتوسط، على خلفية التوتر الكبير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.
وتظهر المشاهد صواريخ "نور" المضادة للسفن البحرية، الأمر الذي اعتبره كثيرون بمثابة رسالة واضحة من الحزب اللبناني إلى حاملات الطائرات الأمريكية والغواصة الأمريكية التي وصلت، اليوم الاثنين، إلى الشرق الأوسط.
وقال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، يوم الجمعة، في رسالة إلى الأمريكيين، خلال الاحتفال التّكريمي الذي نظمه الحزب لـ"الشهداء الذين ارتقوا في المواجهات العسكرية الدائرة على الحدود مع جنوب لبنان": "أساطيلكم في البحر المتوسط لن تخيفنا في يوم من الأيام، ولقد أعددنا لها عدّتها أيضا".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وأعلنت إسرائيل مساء يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية من "حرب طويلة وصعبة مع حماس" تضمنت توغلات برية في غزة بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.