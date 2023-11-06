https://sputnikarabic.ae/20231106/قوات--الجيش-الإسرائيلي-تقتحم-مدينة-طوباس-بالضفة-الغربية-فيديو-1082853706.html
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة طوباس بالضفة الغربية.. فيديو
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة طوباس بالضفة الغربية.. فيديو
اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T01:26+0000
2023-11-06T01:26+0000
2023-11-06T01:26+0000
العالم العربي
أخبار الضفة الغربية
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة من المدخل الشرقي.وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها وسائل إعلام فلسطينية اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الإسرائيلي ومقاومين من مدينة طوباس.ولليوم الحادي والثلاثين يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث قصف المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدما مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي أثار تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع جراء الهجمات الإسرائيلية.ورغم ذلك مازالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء والغير متكافئة ضد قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.دعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين اللامحدود لإسرائيل جعلها تشعر بقدرتها على فعل أي شيء والإفلات من العقاب، وهو ما دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى القول "بضرورة قصف غزة بقنبلة نووية". مشيرا إلى أنه كل المدنيين متورطين في دعم حماس داخل القطاع، ودعوة برلماني آخر إلى قتل قادة حماس في السجون والضفة.وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231105/سلسلة-غارات-عنيفة-على-الشريط-الغربي-لمدينة-غزة-فيديو-1082852774.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة طوباس بالضفة الغربية.. فيديو
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اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة من المدخل الشرقي
.
وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها وسائل إعلام فلسطينية اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الإسرائيلي ومقاومين من مدينة طوباس.
ولليوم الحادي والثلاثين يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث قصف المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدما مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.
القصف الإسرائيلي أثار تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع جراء الهجمات الإسرائيلية.
ورغم ذلك مازالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء والغير متكافئة ضد قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.
دعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين اللامحدود لإسرائيل جعلها تشعر بقدرتها على فعل أي شيء والإفلات من العقاب، وهو ما دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى القول "بضرورة قصف غزة بقنبلة نووية". مشيرا إلى أنه كل المدنيين متورطين في دعم حماس داخل القطاع، ودعوة برلماني آخر إلى قتل قادة حماس في السجون والضفة.
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.