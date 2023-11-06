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لحظة بكاء رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمة له حول الأوضاع في غزة... فيديو
لحظة بكاء رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمة له حول الأوضاع في غزة... فيديو
تصدر مشهد بكاء رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال كلمة له عن الواقع الحالي الذي يعانيه سكان قطاع غزة، منصات وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي،... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T09:49+0000
2023-11-06T09:49+0000
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طوفان الأقصى
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وانهار اشتية، خلال كلمته التي قال فيها: "في غزة، الدم شلال يسيل من أشلاء الأطفال الذين غابت ملامحهم، أم يوسف تبحث عن ابنها بين جثامين الشهداء وتقول: عمره 7 سنوات أبيضاني وحلو. سماح اشترت فستان العرس، وبيوم عرسها استشهدت وألبسوها كفنًا أبيض بدلا من فستان العرس".وأضاف أشتية: "وزير التراث الإسرائيلي لم يكتف بعشرة آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح، ومليون نازح.. أراد أن يرى هيروشيما في غزة، أراد أن يرى الإبادة الجماعية متحققة بما تملكه إسرائيل من قنابل نووية. هذا المتعطش للدم يريد القتل من أجل القتل".
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نادي الفيديو, العالم العربي, طوفان الأقصى
نادي الفيديو, العالم العربي, طوفان الأقصى

لحظة بكاء رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمة له حول الأوضاع في غزة... فيديو

09:49 GMT 06.11.2023
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة رام الله بالضفة الغربية في 23 أكتوبر 2023
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة رام الله بالضفة الغربية في 23 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
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تصدر مشهد بكاء رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال كلمة له عن الواقع الحالي الذي يعانيه سكان قطاع غزة، منصات وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بسبب انهياره وبكائه في كلمة بثت على الهواء مباشرة.
وانهار اشتية، خلال كلمته التي قال فيها: "في غزة، الدم شلال يسيل من أشلاء الأطفال الذين غابت ملامحهم، أم يوسف تبحث عن ابنها بين جثامين الشهداء وتقول: عمره 7 سنوات أبيضاني وحلو. سماح اشترت فستان العرس، وبيوم عرسها استشهدت وألبسوها كفنًا أبيض بدلا من فستان العرس".

وتابع اشتية: "أطفال يكتبون أسماءهم على أجسادهم ليتم التعرف على جثامينهم، والدة الأطفال الثلاثة الذين دفنوا تحت الركام تقول لأطفالها، خلوني أشوفهم"، ليقطع اشتية حديثه باكيًا.

وأضاف أشتية: "وزير التراث الإسرائيلي لم يكتف بعشرة آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح، ومليون نازح.. أراد أن يرى هيروشيما في غزة، أراد أن يرى الإبادة الجماعية متحققة بما تملكه إسرائيل من قنابل نووية. هذا المتعطش للدم يريد القتل من أجل القتل".
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