https://sputnikarabic.ae/20231106/لحظة-بكاء-رئيس-الوزراء-الفلسطيني-خلال-كلمة-له-حول-الأوضاع-في-غزة-فيديو-1082861749.html
لحظة بكاء رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمة له حول الأوضاع في غزة... فيديو
لحظة بكاء رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمة له حول الأوضاع في غزة... فيديو
تصدر مشهد بكاء رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال كلمة له عن الواقع الحالي الذي يعانيه سكان قطاع غزة، منصات وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي،... 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T09:49+0000
2023-11-06T09:49+0000
2023-11-06T09:49+0000
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وانهار اشتية، خلال كلمته التي قال فيها: "في غزة، الدم شلال يسيل من أشلاء الأطفال الذين غابت ملامحهم، أم يوسف تبحث عن ابنها بين جثامين الشهداء وتقول: عمره 7 سنوات أبيضاني وحلو. سماح اشترت فستان العرس، وبيوم عرسها استشهدت وألبسوها كفنًا أبيض بدلا من فستان العرس".وأضاف أشتية: "وزير التراث الإسرائيلي لم يكتف بعشرة آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح، ومليون نازح.. أراد أن يرى هيروشيما في غزة، أراد أن يرى الإبادة الجماعية متحققة بما تملكه إسرائيل من قنابل نووية. هذا المتعطش للدم يريد القتل من أجل القتل".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم العربي, طوفان الأقصى
نادي الفيديو, العالم العربي, طوفان الأقصى
لحظة بكاء رئيس الوزراء الفلسطيني خلال كلمة له حول الأوضاع في غزة... فيديو
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تصدر مشهد بكاء رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، خلال كلمة له عن الواقع الحالي الذي يعانيه سكان قطاع غزة، منصات وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بسبب انهياره وبكائه في كلمة بثت على الهواء مباشرة.
وانهار اشتية، خلال كلمته التي قال فيها: "في غزة، الدم شلال يسيل من أشلاء الأطفال الذين غابت ملامحهم، أم يوسف تبحث عن ابنها بين جثامين الشهداء وتقول: عمره 7 سنوات أبيضاني وحلو. سماح اشترت فستان العرس، وبيوم عرسها استشهدت وألبسوها كفنًا أبيض بدلا من فستان العرس".
وتابع اشتية: "أطفال يكتبون أسماءهم على أجسادهم ليتم التعرف على جثامينهم، والدة الأطفال الثلاثة الذين دفنوا تحت الركام تقول لأطفالها، خلوني أشوفهم"، ليقطع اشتية حديثه باكيًا.
وأضاف أشتية: "وزير التراث الإسرائيلي لم يكتف بعشرة آلاف شهيد وأكثر من 25 ألف جريح، ومليون نازح.. أراد أن يرى هيروشيما في غزة، أراد أن يرى الإبادة الجماعية متحققة بما تملكه إسرائيل من قنابل نووية. هذا المتعطش للدم يريد القتل من أجل القتل".