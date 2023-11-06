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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة وتعتقل العشرات في الضفة.. صور وفيديو
https://sputnikarabic.ae/20231106/لحظة-سقوط-صاروخ-من-القبة-الحديدية-بشكل-خاطئ-والجيش-الإسرائيلي-يعلق-فيديو-1082864534.html
لحظة سقوط صاروخ من "القبة الحديدية" بشكل خاطئ والجيش الإسرائيلي يعلق... فيديو
لحظة سقوط صاروخ من "القبة الحديدية" بشكل خاطئ والجيش الإسرائيلي يعلق... فيديو
صرح الجيش الإسرائيلي أن صاروخا اعتراضيا سقط، الليلة الماضية، في مدينة ريشون لتسيون قرب تل أبيب، نتيجة خطأ تقني، ويجري التحقيق في الحادث. 06.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-06T11:52+0000
2023-11-06T11:52+0000
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
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ويظهر مقطع الفيديو فشل أحد صواريخ القبة الحديدية في اعتراض صواريخ من غزة، ويسقط في "ريشون لتسيون".ووفقا للإعلام الإسرائيلي، القبة الحديدية تفشل في اعتراض صاروخ أطلق تجاه مدينة ريشون لتسيون وسقوط شظايا صاروخ الاعتراض في المكان.وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن صاروخا اعتراضيا سقط مساء أمس الأحد في منطقة مفتوحة في ريشون لتسيون، وقال إنه "خلل فني، ويجري التحقيق في الحادث"، مؤكدًا على عدم "وقوع إصابات".وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل

لحظة سقوط صاروخ من "القبة الحديدية" بشكل خاطئ والجيش الإسرائيلي يعلق... فيديو

11:52 GMT 06.11.2023
© AFP 2023 / Menahem Kahana القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
 القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2023
© AFP 2023 / Menahem Kahana
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صرح الجيش الإسرائيلي أن صاروخا اعتراضيا سقط، الليلة الماضية، في مدينة ريشون لتسيون قرب تل أبيب، نتيجة خطأ تقني، ويجري التحقيق في الحادث.
ويظهر مقطع الفيديو فشل أحد صواريخ القبة الحديدية في اعتراض صواريخ من غزة، ويسقط في "ريشون لتسيون".
ووفقا للإعلام الإسرائيلي، القبة الحديدية تفشل في اعتراض صاروخ أطلق تجاه مدينة ريشون لتسيون وسقوط شظايا صاروخ الاعتراض في المكان.
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن صاروخا اعتراضيا سقط مساء أمس الأحد في منطقة مفتوحة في ريشون لتسيون، وقال إنه "خلل فني، ويجري التحقيق في الحادث"، مؤكدًا على عدم "وقوع إصابات".
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط 9770 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
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